Utolsó színpadi szerepe jelmezében búcsúztatják Csernus Mariannt

Július 23-án, csütörtökön 14 órakor búcsúztatják Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt a Farkasréti temetőben – írja az Index. A színművész 97 éves korában, június 30-án hunyt el.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház saját halottjának tekinti Csernust, akitől – végakarata szerint – az utolsó színpadi szerepe jelmezében vesznek végső búcsút a temetésen.
Az MTI közleménye szerint a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár, a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet.
A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.
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