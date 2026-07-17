Utolsó színpadi szerepe jelmezében búcsúztatják Csernus Mariannt

Július 23-án, csütörtökön 14 órakor búcsúztatják Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt a Farkasréti temetőben – írja az Index. A színművész 97 éves korában, június 30-án hunyt el.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház saját halottjának tekinti Csernust, akitől – végakarata szerint – az utolsó színpadi szerepe jelmezében vesznek végső búcsút a temetésen.

Az MTI közleménye szerint a gyászszertartáson a minisztérium képviseletében Sipos Imre helyettes államtitkár, a Magyar Színház nevében Rancsó Dezső, egykori kollégái és barátai mondanak búcsúbeszédet.

A gyászolók koszorúikat és virágcsokraikat a külső ravatalnál helyezhetik majd el.