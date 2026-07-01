A Terror Háza és a Petőfi Kulturális Ügynökség is Tarr Zoltánhoz kerül

Ahogyan azt lapunk megírta, a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányhatározat kijelölte, melyik miniszter gyakorolhatja az egyes, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait.

Tarr Zoltán minisztériumához az alábbiak kerültek:

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

a Magyar Kultúráért Alapítvány,

és a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.

Mit jelent ez pontosan?

A kormány ezzel a döntéssel újraosztotta az állami alapító jogok gyakorlását, a kulturális és emlékezetpolitikai intézmények jelentős része került így Tarr minisztériumához, egyúttal a kekvák rendszerének átalakítása is megkezdődött.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány arca évek óta Schmidt Mária , az intézményrendszer portfóliójába tartozik többek közt a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a Klebelsberg Kuno Emlékház és a Kertész Imre Intézet – amelynek már a létrejöttét, majd azt követően a működését is számos vita kísérte.

, az intézményrendszer portfóliójába tartozik többek közt a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a Klebelsberg Kuno Emlékház és a Kertész Imre Intézet – amelynek már a létrejöttét, majd azt követően a működését is számos vita kísérte. A Magyar Kultúráért Alapítványhoz tartozik közvetlenül a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) és az ahhoz tartozó cégcsoport intézményei és vállalkozásai. A PKÜ-t korábban Demeter Szilárd vezette, aki júniusban lemondott az operatív vezetésről, helyét Erdős Balázs vette át, ám az alapítvány kuratóriumát továbbra is Demeter vezeti.

vezette, aki júniusban lemondott az operatív vezetésről, helyét vette át, ám az alapítvány kuratóriumát továbbra is Demeter vezeti. a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (KEÉÖMA) a régió műemlékeivel foglalkozik, egyik legismertebb projektjük a romániai Szatmárnémeti egykori Pannónia (Dacia) Szálló felújítása, amelynek rekonstrukciójára 30 millió eurót fordítanak.

a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány tulajdonában van a Klebelsberg-kastély és a Jankovich–Váry-kúria. Az alapítvány kuratóriumát jelenleg Semjén Zsolt vezeti – írja az Index.

Jelenleg kérdéses, hogy az átszervezés adminisztratív jellegű-e, vagy az átfogó, kulturális átalakítás egyik lépése, mindenesetre Tarr korábban a kulturális intézményrendszerek teljes körű átvilágítását ígérte.