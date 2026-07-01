A Terror Háza és a Petőfi Kulturális Ügynökség is Tarr Zoltánhoz kerül

Ahogyan azt lapunk megírta, a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányhatározat kijelölte, melyik miniszter gyakorolhatja az egyes, a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait.
Tarr Zoltán minisztériumához az alábbiak kerültek:
- a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
- a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
- a Magyar Kultúráért Alapítvány,
- és a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.
Mit jelent ez pontosan?
A kormány ezzel a döntéssel újraosztotta az állami alapító jogok gyakorlását, a kulturális és emlékezetpolitikai intézmények jelentős része került így Tarr minisztériumához, egyúttal a kekvák rendszerének átalakítása is megkezdődött.
- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány arca évek óta Schmidt Mária, az intézményrendszer portfóliójába tartozik többek közt a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Kommunizmuskutató Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, a Klebelsberg Kuno Emlékház és a Kertész Imre Intézet – amelynek már a létrejöttét, majd azt követően a működését is számos vita kísérte.
- A Magyar Kultúráért Alapítványhoz tartozik közvetlenül a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) és az ahhoz tartozó cégcsoport intézményei és vállalkozásai. A PKÜ-t korábban Demeter Szilárd vezette, aki júniusban lemondott az operatív vezetésről, helyét Erdős Balázs vette át, ám az alapítvány kuratóriumát továbbra is Demeter vezeti.
- a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (KEÉÖMA) a régió műemlékeivel foglalkozik, egyik legismertebb projektjük a romániai Szatmárnémeti egykori Pannónia (Dacia) Szálló felújítása, amelynek rekonstrukciójára 30 millió eurót fordítanak.
- a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány tulajdonában van a Klebelsberg-kastély és a Jankovich–Váry-kúria. Az alapítvány kuratóriumát jelenleg Semjén Zsolt vezeti – írja az Index.
Jelenleg kérdéses, hogy az átszervezés adminisztratív jellegű-e, vagy az átfogó, kulturális átalakítás egyik lépése, mindenesetre Tarr korábban a kulturális intézményrendszerek teljes körű átvilágítását ígérte.