Timothée Chalamet-t megfenyegette egy statiszta a Marty Supreme forgatásán

Az Egyesült Államokban december végén mutatták be a Timothée Chalamet főszereplésével készült Marty Supreme című filmet, a 30 éves színész rögtön meg is nyerte vele a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat, amit egyébiránt sokan az Oscar előszobájának tartanak.

A film az amerikai asztaliteniszező, Marty Reisman történetét dolgozza fel (őt alakítja Chalamet), és az a Josh Safdie írta és rendezte, aki korábban testvérével olyan filmeket jegyzett, mint az Adam Sandler drámai visszatéréseként emlékezetes Csiszolatlan gyémánt (kritikánk itt olvasható) vagy a Good Time Robert Pattinsonnal.

Chalamet a film kampánykörútját járja, nemrég pedig egy Robert Downey Jr.-ral közös találkozón mesélt róla, hogy az egyik jelenet forgatása közben egy statiszta megfenyegette őt.

„Nem mondom meg, ki volt az, de abban a motelszobás jelenetben sok nem hivatásos színész szerepel… akikkel nagyon izgalmas együtt dolgozni, de néha több felvételre volt szükség, hogy ki tudjak hozni belőlük valamit” – mondta Chalamet a People magazin beszámolója szerint. Az egyik férfit az arcába mászva próbálta rávenni a jelenetben, hogy szerepe szerint bedühödjön a színészre, de úgy érezte, ez sehogysem sikerül.

Még az egyik felvételt csináltunk, amikor a fickó azt mondta: »Most töltöttem 30 évet a börtönben. Nem akarsz velem baszakodni. Nem akarod látni, milyen, amikor dühös vagyok«. Én meg azt kérdeztem Joshtól [Safdie, a rendező – a szerk.]: »Atyaúristen, kivel állítottál szembe, haver?«

– mesélte.

A filmet nálunk február elején mutatják majd be (az előzetes itt látható). Mint nemrég megírtuk, magyar szál is akad benne: feltűnik ugyanis a filmben az Oscar-díjas Saul fiából is ismert Kossuth-díjas magyar színész és költő, Röhrig Géza is. Nemrég egy másik forgatási részlet is kiderült: akkor a főszereplő Chalamet és Gwyneth Paltrow mellett feltűnő Kevin O’Leary árulta el, hogy, bár megvolt a lehetősége, hogy testdublőrt használjon, Chalamet ragaszkodott hozzá, hogy maga szerepeljen a jelenetben, amelyben egy pingpongütővel elfenekelik.

Timothée Chalamet egyébként nemrég ünnepelte 30. születésnapját, ennek alkalmából galériában mutattuk be pályáját.