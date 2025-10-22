marty supremeröhrig gézatimothée chalamet
Kultúra

Röhrig Gézát is láthatjuk Timothée Chalamet legújabb filmjében

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 10. 22. 11:58
Adrián Zoltán / 24.hu

Idén decemberben mutatják be Timothée Chalamet legújabb filmjét, a Marty Supreme-et, az előzetesben pedig egy ismerős arc is feltűnik Röhrig Géza személyében – vette észre a Könyves Magazin. Az Oscar-díjas Saul fiából is ismert Kossuth-díjas magyar színész és költő 1 percnél tűnik fel a videóban.

A Marty Supreme ugyan fiktív történet, azonban a főszereplő személye, a Chalamet által életre keltett díjnyertes asztaliteniszező Marty Reisman (a filmben Marty Mauser) nagyon is valóságos személy volt. Az 1950-es évek New Yorkjában játszódó film Marty megpróbáltatásait mutatja be az asztalitenisz világában szerzett dicsőség felé vezető úton.

Az IMDb információi szerint Röhrig egy Kletzki Béla nevű karaktert alakít majd a filmben, ám többet egyelőre nem tudni a karakteréről. A Josh Safdie rendezésében készülő produkcióban a magyar színész mellett olyan nevek is feltűnnek, mint Gwyneth Paltrow, Kevin O’Leary vagy Tyler the Creator.

A New York-i Filmfesztivál résztvevői már október 6-án megtekinthették a filmet, a hivatalos premier dátuma azonban december 25-ére esik.

