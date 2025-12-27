Kultúra

A meleg tinédzsertől Willy Wonkán át Bob Dylanig – Timothée Chalamet harmincéves

Rosalind O'Connor / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images
admin Varga Jennifer
2025. 12. 27. 14:59
Rosalind O'Connor / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images

A meleg tinédzsertől Willy Wonkán át Bob Dylanig – Timothée Chalamet harmincéves

admin Varga Jennifer
2025. 12. 27. 14:59
New York-i művészcsaládban született, szinte egyenes út vezetett számára a színészetig. Tinédzserként az Esküdt ellenségekben még áldozatot játszott, alig tíz évvel később már az Oscar-gálán ült jelöltként. Jelenleg nincsen nagyobb név nála a fiatal színészek terén, eljátszotta már a Dűne Paul Atreidesét, Willy Wonkát és Bob Dylant is. Mindezt úgy, hogy még csak december 27-én tölti be a harmincat. Képekben mutatjuk be Timothée Chalamet pályáját.
20 fotó
Kultúra
filmtvgalériahollywoodszületésnap
Találja ki, hol járunk – és segítsen megfejteni az ismeretlen Fortepan-képek rejtélyét!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik