A meleg tinédzsertől Willy Wonkán át Bob Dylanig – Timothée Chalamet harmincéves

New York-i művészcsaládban született, szinte egyenes út vezetett számára a színészetig. Tinédzserként az Esküdt ellenségekben még áldozatot játszott, alig tíz évvel később már az Oscar-gálán ült jelöltként. Jelenleg nincsen nagyobb név nála a fiatal színészek terén, eljátszotta már a Dűne Paul Atreidesét, Willy Wonkát és Bob Dylant is. Mindezt úgy, hogy még csak december 27-én tölti be a harmincat. Képekben mutatjuk be Timothée Chalamet pályáját.