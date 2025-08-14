Timothée Chalamet új filmjében pingpongsztárként próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t

A 2025-ös ígéretes év Josh és Benny Safdie rajongói számára, a rendező páros ugyanis az Adam Sandler nagy drámai sikerét hozó Csiszolatlan gyémánt után külön folytatta pályafutását, így most mindketten új filmmel jelentkeznek.

Először Benny Safdie Dwayne Johnson főszereplésével készült MMA-drámája, a The Smashing Machine kerül a mozikba, majd karácsonykor Josh Safdie Marty Supreme című filmje a bajuszos Timothée Chalamet-val. Utóbbinak most megérkezett az első előzetese.

A film egy kitalált asztalitenisz-sztárról, Marty Mauserről szól (őt alakítja Chalamet), a történethez viszont egy valódi pingpong-legenda, Marty Reisman életéből merítettek az írók (Safdie és a Csiszolatlan gyémánton is dolgozó Ronald Bronstein). Reisman életét a 2014-es Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler című dokumentumfilm mutatta be, amely mind a 22 asztalitenisz-bajnokságát, mind pedig New York-i szélhámosként töltött korai éveit végigkövette.

A Marty Supreme-ben Chalamet mellett a Safdie-stílus jegéyben feltűnik még egy rakás híresség. Például Gwyneth Paltrow (aki 2019-es Bosszúállók: Végjáték óta először jelenik meg a képernyőn) és Fran Drescher, Abel Ferrara (ismertebb nevén The Weeknd), Tyler Gregory Okonma (a Tyler, the Creator néven alkotó amerikai rapper), a Shark Tank sztárja, Kevin O’Leary, a bűvész Pen Jillette, Odessa A’zion, Sandra Bernhard és a francia kötéltáncos Philippe Petit.

Operatőrként az Eddingtont és a Csiszolatlan gyémántot is jegyző Darius Khondji működött közre a filmben, aki szerint igazi mozis robbanás lesz a film, még ha nehéz menet is volt a forgatás. Külön dícsérte Chalamet elkötelezettségét, aki a felkészülés során pingpongbajnokokkal edzett.

Olyan akart lenni, mint egy igazi profi pingpongjátékos. Bármilyen kamerás trükköt alkalmazhat az ember, egy jó alapra azért mindig szükség van.

– mondta Khondji Chalametről.

Itt látható az első előzetes: