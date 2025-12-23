John Lennon fia attól fél, a fiatal generáció elfelejti a Beatlest

Sean Ono Lennon, John Lennon fia feladatának érzi, hogy megőrizze és továbbadja a Beatles örökségét, ráadásul úgy véli, hogy erre most mindennél nagyobb szükség van.
Az 50 éves férfi a CDS Sunday Morning című műsorában beszélt küldetéséről és félelmeiről. Többek közt arról, hogy hogyan őrzi édesapja hagyatékát, amelyet most már a hivatásának tart.
Nyilvánvalóan a világ is őrzi az örökségét. Én magam a legjobb tudásom szerint igyekszem elérni, hogy a fiatalabb generáció ne felejtse el a Beatlest, Johnt és Yokót
– nyilatkozta. Mikor arról kérdezték, hogy fél-e attól, hogy a fiatalabb generáció elfelejti majd a Beatlest, azt válaszolta: „Igen, valóban félek ettől. És eddig még sosem volt ilyen”.
Elmondta azt is, hogy már átvette édesanyjától, Yoko Onotól ezt a stafétát, és úgy érzi, anyja e tekintetben nagyon magasra tette a lécet.
Úgy gondolom, hogy a Beatles zenéje, John és Yoko öröksége fontos dolog, amit a világnak meg kell őriznie és emlékeznie kell rá. Ebben látom a munkámat
– tette hozzá.
Lennon egyébként idén februárban vette át a Grammyt a Beatles nevében a Now and Then című dalukért, amelyet a zenekar majdnem ötven éve készített, ám nem adták ki, majd néhány éve a mesterséges intelligencia segítségével fejezték be.