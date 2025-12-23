A Vinteden árulta a francia elnöki palota asztaláról ellopott tárgyakat a főkomornyik

Nagy értékre elkövetett lopás gyanúja miatt áll bíróság elé a párizsi Élysée-palota egyik vezető beosztású alkalmazottja. A férfi tányérokat, poharakat és evőeszközöket lopott a francia elnöki palota készleteiből. Az eltulajdonított tárgyak értéke 15 ezer és 40 ezer euró (közel 6 millió és több mint 15 millió forint) között mozgott – írja a BBC.

A gyanúsított Thomas M. az Élysée-palota főkomornyikja volt, az ő feladata volt az étkészletek gondozása és az asztal megterítése a nagy presztízsű állami vacsorák előtt. Lopássorozatát hónapokig folytatta, miközben meghamisította a leltárjegyzékeket, hogy eltüntesse a nyomait.

A nagyjából száz ellopott tárgy között voltak Baccarat pezsgőspoharak, Sèvres porcelántányérok, tömörezüst evőeszközök és egy René Lalique-szobrocska is, melyek közül többet megtaláltak Thomas M. öltözőszekrényében, az autójában, illetve a lakásán is. Néhány tárgyat pedig a Vinteden és más online piactéren azonosítottak.

A francia sajtó beszámolói szerint az Élysée-palota máris pályázatot hirdetett a főkomornyiki poszt betöltésére.

Thomas M.-en kívül még két embert tartóztattak le az ügyben: a volt főkomornyik párját, a műgyűjtő és egy online aukciós oldalt működtető Damien G.-t, illetve vásárlójukat, egy Ghislain M. nevű férfit, aki a ritka, antik porcelántárgyak megszállottja és egyébként a Louvre-ban dolgozik teremőrként.

