filmtvbrad pittthelma és louisegeorge clooney
Kultúra

George Clooney a mai napig mérges Brad Pittre a Thelma és Louise miatt

VALERIE MACON / AFP
24.hu
2025. 12. 03. 13:48
VALERIE MACON / AFP
Évekig nem is volt hajlandó megnézni a filmet.

George Clooney sem kaphat meg minden szerepet, és ez olykor neki is annyira fáj, hogy még évtizedekkel később is rágódik rajta: a Sunday Timesnak elárulta, hogy a Thelma és Louise című film pont ilyen, ráadásul az utolsó pillanatban az egyik közeli barátja miatt bukta a szerepet.

Már az utolsó körben voltam a szerepért a Thelma és Louise-ban. Erre a kibaszott Brad Pitt kapta meg. Évekig nem néztem meg a filmet, annyira felbosszantott. Ez a szerep indította el a filmes karrierjét. Előtte sitcomokban és szarságokban játszott, szóval ez a film az én karrieremet is berobbanthatta volna?

– nyilatkozta a lapnak.

Ridley Scott 1991-ben bemutatott filmjében Pitt és Clooney egy J. D. nevű karakter szerepéért versengett, aki Thelma egyik futó kalandja volt. Végül Pitt lett a befutó, aki az azt követő években olyan filmekben kapott szerepet, mint a Hetedik, az Interjú a vámpírral vagy a 12 majom. 

Clooney-nak valóban várnia kellett az áttörésre, de nem túl sokat: ő az 1994-ben induló Vészhelyzet Ross doktoraként robbant be.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen
Ájultra verte és hajánál fogva vonszolta feleségét az utcán egy férfi, miután nevelőszülőknél helyezték el a gyermeküket
Politico: elvehetik Orbán vétójogát az orosz szankciók ügyében
A leváltott igazgató helyett egy életnagyságú papírbábu várta a polgármestert az agárdi gyógyfürdőben
Tiszafüreden találta a kis tigrist a rendőrség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik