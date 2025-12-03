George Clooney a mai napig mérges Brad Pittre a Thelma és Louise miatt

George Clooney sem kaphat meg minden szerepet, és ez olykor neki is annyira fáj, hogy még évtizedekkel később is rágódik rajta: a Sunday Timesnak elárulta, hogy a Thelma és Louise című film pont ilyen, ráadásul az utolsó pillanatban az egyik közeli barátja miatt bukta a szerepet.

Már az utolsó körben voltam a szerepért a Thelma és Louise-ban. Erre a kibaszott Brad Pitt kapta meg. Évekig nem néztem meg a filmet, annyira felbosszantott. Ez a szerep indította el a filmes karrierjét. Előtte sitcomokban és szarságokban játszott, szóval ez a film az én karrieremet is berobbanthatta volna?

– nyilatkozta a lapnak.

Ridley Scott 1991-ben bemutatott filmjében Pitt és Clooney egy J. D. nevű karakter szerepéért versengett, aki Thelma egyik futó kalandja volt. Végül Pitt lett a befutó, aki az azt követő években olyan filmekben kapott szerepet, mint a Hetedik, az Interjú a vámpírral vagy a 12 majom.

Clooney-nak valóban várnia kellett az áttörésre, de nem túl sokat: ő az 1994-ben induló Vészhelyzet Ross doktoraként robbant be.