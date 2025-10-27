Schilling Árpád: Franciaországban elképzelhetetlen, hogy a kormánypárt egy zsidó nagytőkés arcával és nevével kampányoljon

Schilling Árpád rendező terjedelmes Facebook-posztban reagált Nemes Jeles László Veiszer Alindának adott nyilatkozatára, miszerint a magyarországi antiszemitizmus elenyésző a franciaországihoz képest, ahol a politikai iszlám miatt „polgárháborús” a hangulat, és a muszlim diákok miatt a Holokausztot sem lehet tanítani az iskolákban.

Schilling, aki hét éve él Franciaországban, azt írja, az országban a szélsőjobboldal fűti a polgárháborús indulatokat, amik elsősorban a bevándorlók ellen összpontosulnak.

Akárcsak Orbán, Marine Le Pen is abból építi politikai karrierjét, hogy a bevándorlókkal riogat. Csak hogy míg Magyarországon legfeljebb a kormány által bevásárolt ázsiai munkások jelentik a bevándorlást, addig Franciaországban az évszázados gyarmatosítás adja az alapot

– írja, hozzátéve: a gyarmatokról az „anyaországba” menekülők között valóban szép számmal voltak muszlimok. „Mindezzel együtt Franciaországban Magyarországgal ellentétben elképzelhetetlen, hogy a kormánypárt egy zsidó nagytőkés arcát és nevét használja politikai kampánycélra azzal, hogy terroristákat akar szabadítani a franciák nyakába. Az is elképzelhetetlen, hogy egy kormánypárti politikus ugyanennek a zsidó embernek a nevét egy levágott disznó hátára nyírja, majd barátaival röhögve pózol fölötte, mondván, hogy most ő volt a soros.”

A rendező szerint ilyesmiért Franciaországban az adott politikusnak azonnal le kellene mondania, talán még el is ítélnék. Franciaországban szerinte elképzelhetetlen, hogy egy kormánypárt színesbőrű emberek fotóit használja elrettentés céljára egy választási kampány során. „Elképzelhetetlen továbbá, hogy tanárokat polgári engedetlenség miatt kirúgjanak az állásukból, és ne mozd uljon meg a társadalom, hogy a kormányt meghátrálásra kényszerítse. Nem fordulhat elő, hogy a társadalom nagy része ne támogassa a sztrájkoló közszolgákat, egészségügyi dolgozókat vagy vasutasokat. Mindez azért lehetséges, mert Franciaországban még létezik baloldal. Nem egységes, de szövetségre hajlamos. Ez a baloldal akkor is utcára megy, ha terroristák öldökölnek a Charlie Hebdo szerkesztőségében, de akkor is, ha emberek millióit terrorizálják Gázában”.

Schilling szerint Franciaország nagy és sokszínű, emiatt a szélsőségek is sokkal inkább jelen vannak. A lakosság 13 százalékát adják a muszlim hívők, ez azonban nem egy egységes közösség. A rendező 12 éves fiának osztálytársai is többségben muszlim arabok.

Van köztük olyan, aki semmiféle együttérzést nem tanúsít a palesztin arabok iránt, de általában elég jól tanulnak és nincsenek különösebb magatartásbeli problémáik, leszámítva mindazt, amit mi is elkövettünk negyven évvel ezelőtt egy magyar kisvárosban a helyi katolikus közösség tagjaiként. Akkoriban mi irtóztunk a homoszexuálisoktól, megvetettük a zsidókat és gyűlöltük a cigányokat. Mindezt úgy, hogy egyetlen homoszexuális, zsidó és cigány osztálytársunk sem volt, vagy legalábbis nem tudtunk róla. Később ez többünk esetében változott, ahogy kapcsolatba kerültünk nem katolikus, nem heteró és nem fehér emberekkel.

A rendező úgy fogalmaz, nem tudja, mekkora veszélyt él meg ugyanebben a közegben egy zsidó ember, de kötelessége az empátia, és elfogadhatatlannak tartja a zsidó emberek fenyegetését a gázai konfliktus miatt. „Ahogy a több száz milliós arab populációt sújtja a terrorista merényletek kiváltotta megbélyegzés, úgy az Izraeli hadsereg és a telepesek által elkövetett kegyetlenségek is sújtják a zsidó közösséget szerte a világban. Ahogy a világ közössége joggal várja el a békés muszlimok kiállását a radikálisok ellen, úgy várható el a nem szélsőséges Izrael támogató zsidók kiállása is az ártatlan áldozatok mellett. Ennek a naiv elvárásnak teljesülését nehezíti, hogy a szélsőséges cionisták számára nincsenek ártatlan muszlim arabok, ahogy a szélsőséges muszlimok számára sincsenek ártatlan zsidó vagy amerikai vagy francia civilek, csak gyarmatosítók, elnyomók és hitetlenek vannak” – fogalmaz.

