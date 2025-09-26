randomfilmtvfilmkritikamagyar film
Leszbikus nővér, megesett kamaszlány vagy szerelmes tévétolvaj húzza a rövidebbet Valentin-napon?

Kleb Attila / Lumiere Filmiskola
admin Kránicz Bence
2025. 09. 26. 19:56
Kleb Attila / Lumiere Filmiskola
Újabb állami támogatás nélkül, független gyártásban készült magyar film a mozikban. A Random tablószerű történet kicsit vagy nagyon züllött kisemberekről, akik a boldogságot keresik, és ennek érdekében akár ölni is hajlandóak. A hosszú évtizedek óta aktív, de ritkán forgató Salamon András sokat bíz remek színészeire, köztük Thuróczy Szabolcsra és Hegedüs D. Gézára. Talán túl sokat is, mert a mai magyar létbizonytalanságot rögzítő filmje sok szempontból olyan, mintha nem is ma játszódna. Kritika.

Egy kórházi nővér, aki szenvedélyes viszonyt folytat az idősebb doktornővel. Egy fiatal melós, aki annyira odavan ezért a nővérkéért, hogy tévét lop neki ajándékba. Egy megesett kamaszlány, aki nem akarja vállalni a gyerekét és a mamlasz biztonsági őr, aki teherbe ejtette a lányt, most pedig kétségbeesetten hívogatja, hátha telefonon meg tudja győzni, hogy ők már egy család.

Ők Salamon András új filmje, a Random szereplői, akik a maguk eszközeivel mind az érzelmi vagy az anyagi szegénység, a kiszolgáltatottság állapotából szeretnének kievickélni, ráadásul éppen az indulatok elharapózását gerjesztő Valentin-napon. De másvalamire is keresik a választ, rendezőjükkel együtt.

Arra a kérdésre, hogyan lehet három forintból filmet forgatni Magyarországon.

Amikor rendszerszerűnek látszik, hogy állami támogatásra, különösen a nagyjátékfilmek elkészítéséhez szükséges, legalább félmilliárd forint körüli összegre néhány kivételtől eltekintve egy szűk produceri körnek van esélye, és náluk is előnyt élveznek a történelmi témájú filmek, akkor a dolgozni vágyó rendezők gondolkodóba esnek. Milyen módszerekkel lehet nagyjátékfilmet forgatni, ha pénz nincs rá?

