Leszbikus nővér, megesett kamaszlány vagy szerelmes tévétolvaj húzza a rövidebbet Valentin-napon?

Egy kórházi nővér, aki szenvedélyes viszonyt folytat az idősebb doktornővel. Egy fiatal melós, aki annyira odavan ezért a nővérkéért, hogy tévét lop neki ajándékba. Egy megesett kamaszlány, aki nem akarja vállalni a gyerekét és a mamlasz biztonsági őr, aki teherbe ejtette a lányt, most pedig kétségbeesetten hívogatja, hátha telefonon meg tudja győzni, hogy ők már egy család.

Ők Salamon András új filmje, a Random szereplői, akik a maguk eszközeivel mind az érzelmi vagy az anyagi szegénység, a kiszolgáltatottság állapotából szeretnének kievickélni, ráadásul éppen az indulatok elharapózását gerjesztő Valentin-napon. De másvalamire is keresik a választ, rendezőjükkel együtt.

Arra a kérdésre, hogyan lehet három forintból filmet forgatni Magyarországon.

Amikor rendszerszerűnek látszik, hogy állami támogatásra, különösen a nagyjátékfilmek elkészítéséhez szükséges, legalább félmilliárd forint körüli összegre néhány kivételtől eltekintve egy szűk produceri körnek van esélye, és náluk is előnyt élveznek a történelmi témájú filmek, akkor a dolgozni vágyó rendezők gondolkodóba esnek. Milyen módszerekkel lehet nagyjátékfilmet forgatni, ha pénz nincs rá?