Magyar filmet díjaztak Las Vegasban

Három díjat kapott a Királytalálkozó című új magyar film Las Vegasban, a Vegas Movie Awardson, az első jelentős nemzetközi fesztiválon, ahol bemutatták – közölték az alkotók vasárnap, a díjkiosztó másnapján az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az alkotás (angol címmel The Riddle Pact) – amely Károly Róbert 1335-ös titkos találkozóját dolgozza fel a cseh és a lengyel királlyal – elnyerte a Best Inspiration Film díjat, rendezője, Pozsgai Zsolt a Best Director elismerést, csapata pedig – Dolhai Attila, Fésűs Nelly, PuskáS Samu, Gecse Ramóna, Crespo Rodrigo, Farkas Ignác, Pindroch Csaba, Verebes István és mások – a Best Ensemble díjat.

„Ezt a fesztivált szokás a független film Oscar-díjának nevezni, a megrendezés körülményei, a tekintélyes amerikai zsűri, és a vetítések, a gálaest hasonlóak” – írták az alkotók. A tájékoztatás szerint a fesztivál zsűrije kiemelte a rendkívül egyenletes színészjátékot, a pontos rendezői munkát, és azt, hogy bár olyan történelmi eseményről van szó, mely lokális, a film ezen felül tudott emelkedni, és mindenki számára érvényes, élvezhető alkotást hozott létre. A film az 1335-os visegrádi találkozót újszerű módon dolgozza fel. A szövetség megteremtése után soha nem látott gazdasági fejlődés, és hosszú békeidőszak köszöntött be Közép-Európában. A film azonban nem elsősorban a politikai paktummal foglalkozik, a szereplők közötti régi és új sérelmeket orvosolni kell ahhoz, hogy a szövetség létrejöhessen. Szenvedélyes emberi helyzetek, le- és elszámolások révén jutnak el a megegyezésig – összegezték a közleményben. A filmet 2024-ben forgatták le a majki Eszterházy-kastélyban és környékén. Érdekesség, hogy a jelmezeket az AI segítségével tervezték, és Szabó Gábor operatőr az egyik legfejlettebb intelligens kamerával dolgozott – áll a közleményben.

A filmet a Nemzeti Filmintézet támogatta – ahogy azt lapunk is megírta, 2024-ben 353,75 millió forintos gyártási támogatást kapott –, producere M. Berecz Ágnes. Az operatőr Szabó Gábor, a vágó Epresi-Pálfai Réka. Az alkotás a Horatio Film gyártásában készült, egy hónapja mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Emlékeztettek: Pozsgai két évvel ezelőtt már megnyerte a legjobb forgatókönyv díját ugyanezen a fesztiválon. A díjátadó szeptember végén lesz, az alkotókat meghívták a díjátadóra, a szobrot személyesen veszik át. Kitértek arra, hogy a Királytalákozó a döntőben versenyez a Moz.Go Filmfesztiválon Veszprémben és Balatonfüreden, az NFI szervezésében.