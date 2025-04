Kálomista Gábor fia félmilliárdért készíthet videókat a Fidesznek

A Fidesz-frakció két részletben, összesen 500 millió forintért rendelt meg „audiovizuális médiaszolgáltatás(ok)ra szánt műsorszám-előállítást” a TV Com Kft.-tól – írta meg a hvg.hu.

A lap által átnézett listából kiderül, hogy a szerződéseket a párt részéről Kocsis Máté frakcióvezető írta alá, a vállalkozás képviseletében pedig Kálomista Márton, a megbízott vállalkozás ügyvezetője, egyben Kálomista Gábor producer fia. Utóbbi nevéhez kötődik az általa alapított Megafilm gyártócég és többek között olyan produkciók is, mint a 2006-os zavargásokat (propagandisztikus felhangokkal) bemutató ElkXrtuk (kritikánk itt) vagy a TV2-n tavaly debütált katonai sorozat, a S.E.R.E.G.. A február elején aláírt 230, illetve 270 milliós szerződés 9-9 hónapra szól, így havi 55,5 millió forinthoz juthat a TV Com Kft.-hoz, amely korábban az MTVA-nak is dolgozott.

A lap emlékeztet rá, hogy a Fidesz parlamenti frakciója havi 340 millió forinttal költhet többet idén januártól közpénzből, miután kormánypárti javaslatra megemelték a képviselőcsoportok – nemcsak a Fidesz, hanem az összes frakció – által működésre, alkalmazottakra, felszerelésre elkölthető állami támogatási keretét.