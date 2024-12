Krézi Srác Félúton: Szűcs Krisztián-koncert a MOM-ban

A húszezer éjszakás kalandunkból tízezren már túl vagyunk, az együtt töltött időt pedig igazán illik megünnepelni. Ugyanis huszonöt éve jelent meg a magyar alternatív pop egyik legismertebb száma, a Hol van az a krézi srác?.

Valószínűleg lehetetlen az egykori Heaven Street Seven-dal címét a saját hangunkon felolvasni anélkül, hogy felrémlene az a bizonyos karakteres hangszín. Ez pedig nem véletlen, ugyanis Szűcs Krisztián hangja, dalszövegei, zenéi a legtöbbünkben ott szólnak, méghozzá évtizedek óta, egy hal(l)hatatlan frekvencián.

Minden életútban megfigyelhetők mintázatok: az énekes-gitáros-dalszerző-szövegíró történetében a legtöbbet visszatérő két elem a zene szeretete, és a hasonszőrű barátok. Ezeknek köszönhető, hogy a kilencvenes évek elejétől napjainkig létezik egy Szűcs, aki különböző formációkban, izgalmas alakokat összevarrva teremt megismételhetetlen zenei világot.

A csillagok akkor álltak igazán össze, amikor Szűcs Krisztián is Németh Robival, akivel esztergomi egyetemi éveik alatt megalapították a Heaven Street Sevent. Ez a pillanat pedig nem csak Krisztián életét határozta meg, hanem a magyar alternatív(pop) réteget is. Talán minden zenekedvelőnek van emléke arról, hogy valamely fesztiválon, füstös klubban, szabadtéri buliban HS7-számokra bulizik, táncol vagy énekel. És bár a zenekar 2015-ös feloszlásának hírére egy fél ország búcsúztatta őket (egyrészt a bandát, másrészt a saját fiatalságát), azt üvöltve, hogy Sajnálom, ez biztos valami tévedés lesz, az elmúlt évtizedben sem maradtunk szűcstelenek.

Bár Szűcs Krisztián szóló produkciójára – stílusosan – hét kerek évet kellett várni, egyéb formációkban ez alatt az idő alatt is számtalan helyen lehetett találkozni vele és zenéjével. Tehát bőven van mit felidézni, ünnepelni, újrajátszani. Féletműhöz méltón pedig a Szűcs Krisztián zenekar (Benkő Dávid, Hosszú Gábor, Mihalik Ábel, Szűcs Krisztián) olyan ősrégi barátokkal kiegészülve ad koncertet, mint Takács-Brouwer Zoltán (Jappán), a HS7 billentyűse és producere, valamint Egyedi Péter, aki többek között az egykori Óriás zenekar motorja. De színpadra lép Beck Zoli, Bödőcs Tibor és Szálinger Balázs is.

Különleges koncerthez pedig ősbemutató is dukál, a MomKultban debütál ugyanis élőben Szűcs Krisztián új dala, a Beck Zolival duettben elhangzó Apu értette, amelyet egyébként online már nemcsak a feketeöves rajongók, hanem a Krisztián életművével most ismerkedők is meghallgathatnak az énekes-dalszerző csatornáin.

„Bocsánatkérés, és megbocsájtás egy levegővel” – mondja Szűcs Krisztián új daláról, amely „valószínűleg minden olyan emberben érzelmeket kelt, aki tudja, mit jelent az a szó, hogy apa.” Régi kollegájával, barátjával, Beck Zolival, a 30Y és még sok más produkció motorjával közösen éneklik az Apu értetté-t. Jónéhány éve zenélnek már együtt a Rájátszásban és a Másnap-műsorban is, és az utóbbiból nőtt, kristályosodott ki ez a szerzemény, ami egy közös generációs élmény, a tágabban értelmezett rendszerváltás életszerű lenyomata, személyességében benne van a cseh tamási hagyomány is, fogalmazhatnánk úgy is, hogy a családi traumafeldolgozás tragikus felhangú, humortól mégsem mentes himnusza, olyan történettel, amely ismerős lehet mindenkinek, aki a 80-as, 90-es években volt világra eszmélő kamasz. A mai fiataloknak pedig talán segíthet egy kicsit jobban megérteni szüleik alapélményeit, úgy, hogy mégsem történelemórán vannak.

És hogy hol van ez a krézi srác? Most feltételezhetően egy próbateremben, de február 28-án a MOMKult színpadán robbantja be a hangulatot, így aki egy igazán jót akar bulizni, nosztalgiázni vagy aktualizálni, akkor a tél utolsó napjától dübörgő féletműkoncerten biztosan megteheti, ahol – bár valószínűleg nem fog elhangzani üzbégül a Kisherceg, – Szűcs legikonikusabb dalai biztosan felcsendülnek!