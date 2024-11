Hatalmasat spórolhat valaki, ha megvesz egy bristoli Banksy-művet

Egy ablakban álló férfit és nőt, illetve egy, az ablakpárkányról lelógó másik férfit ábrázol Banksy Well Hung Lover című, 2006-ban született műve, ami egy bristoli épület tűzfalán látható. Ez a kép kerülhet most új tulajdonoshoz, a munkát azonban a gazdacsere miatt nem feszegetik le a falról, hiszen az épülettel együtt eladó – írja az Euronews nyomán a HVG.

A lap szerint nem biztos, hogy a rejtélyes brit utcai művész tisztában lett volna azzal, hogy a házban egy szexuális egészségügyi klinika működik, így a kép indirekt módon csak még erősebbé vált.

A Frogmore Streeten lévő házat az intézmény azóta elhagyta, most pedig üresen áll – de már nem sokáig, hiszen az alagsorában ma egy éjszakai klubnak otthont adó ingatlant jövőre árverésre bocsátják, ahol egy kétszázötven évre szóló új bérleti szerződésre lehet licitálni.

Az árverés leírása szerint a házban diáklakások, vagy akár apartmanok is kialakíthatók, a vevőnek pedig nem lesz kötelessége karbantartani a 2009-ben, illetve 2018-ban is megrongált, majd helyreállított Well Hung Lovert, azt azonban garantálni a kell, hogy nem fogja azt eltávolítani a helyéről.

Az ingatlan irányára mindössze 700 ezer font (346,7 millió forint), ez pedig jóval alacsonyabb, mint amennyit sokszor Banksy-művekért szoktak fizetni.