Rév Marcell fényképezte Kendrick Lamar új klipjét

Tegnap jelent meg Kendrick Lamar GNX című meglepetéslemezének egyik fontos dala, a Squabble Up klipje. Ahogy a Telex kiszúrta, a videót a Zsákolj, ha tudsz! és a Micsoda buli című filmeket jegyző Calmatic rendezte és Rév Marcell fényképezte, a projekt látványtervezője pedig a Budapest Noirt rendező Gárdos Éva filmrendező fia, Carlos Laszlo Weiner volt.

Lamar a pénteken megjelent lemezhez hasonlóan a klipet is előzetes bejelentés nélkül, teljesen váratlanul dobta ki.

A Squabble Up klipje a Not Like Us videójához hasonlóan tele van szimbólumokkal és rejtett utalásokkal, de ezekkel kivételesen nem Drake-nek akar odaszúrni Lamar, sokkal inkább a nyugati part (azon belül is Compton és a Bay Area) és az afroamerikai kultúra előtt hajt fejet úgy, hogy közben kritizálja is ezt a közösséget – írja a lap.

Rév most először dolgozott együtt Kendrick Lamarral, Drake-kel, a rapper ellenfelével viszont már kollaborált korábban egy 2018-as klipen, majd az Eufória című sorozaton is, aminek a kanadai előadó volt az egyik producere.

Nemrég a magyar operatőr fényképezte Billie Eilish Gucci-reklámfilmjét és Miley Cyrus meztelenkedős klipjét is.

Az új Kendrick Lamar klip itt látható:

Itt pedig részletesen írtunk korunk két legnagyobb rapsztárjának, a slágergyáros Drake-nek és a hiphop messiásának tartott Kendrick Lamarnak lövöldözésig fajult rapháborújáról: