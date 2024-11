Szerdán tartják Liam Payne temetését

Szerdán tartják meg a One Direction 31 évesen elhunyt sztárja, Liam Payne temetését Angliában.

A zenész október 17-én hunyt el, lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletéről. Ahogy nemrég megírtuk, azóta az ügyészség kizárta az öngyilkosságot mint okot, az argentin hatóságok három ember ellen emeltek vádat, kábítószer terjesztése és cserbenhagyás miatt.

A zártkörű szertartást a délkelet-angliai Home Countiesban tartják, a sajtóértesülések szerint ezen a családja és a legközelebbi barátai mellett többek között egykori bandatársai is részt vesznek majd.

Payne az X Factorban vált híressé a One Direction nevű formációval: annak ellenére, hogy 2010-ben csak harmadik helyezést értek el a műsorban, az együttes a Beatles óta a legsikeresebb brit banda lett. Ötéves pályafutásuk alatt 70 millió lemezt adtak el, négy brit listavezető kislemezzel és négy listavezető albummal. Payne, aki számos slágerük társszerzője volt, szólóban is sikereket ért el olyan számokkal, mint a Strip That Down és a Bedroom Floor, a kiadója azonban a sajtó értesülései szerint napokkal a halála előtt kirúghatta az énekest.