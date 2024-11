Budapesten lép fel a Rammstein frontembere

Budapest is szerepel Till Lindemann Meine Welt turnéjának helyszínei közt, a Rammstein frontembere 2025. december 2-án az MVM Dome-ban lép fel – derül ki az énekes közösségi oldalán megosztott posztból. Az előzetes jegyértékesítés november 18-án indul.



A Lindemannt az énekes még 2013-ban alapította a Hypocrisy frontemberével, Peter Tägtgrennel, két albumot adtak ki közösen, míg Tägtgren 2020-ban kiszállt a projektből. A 2023-as Zunge című albumot Lindemann már szólóprojektként adta ki, ezzel együtt indult turnézni is, ám ekkor még elkerülte Magyarországot. Most azonban az első körben bejelentett helyszínek közt ott szerepel az MVM Dome is.

A 61 éves német énekes nem olyan rég volt Budapesten: tavaly a Rammsteinnal adott duplakoncertet a Puskás Arénában.