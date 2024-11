A mindig visszafogott Tom Hanks keményen odaszólt a filmkritikusoknak

A mindig visszafogott Tom Hanks egy Conan O’Brien-nek adott könnyed interjúban beszélt a kritikusok képmutatásáról, keményen be is szólt nekik – írja a Guardian.

Múlt héten bemutatott új filmje, a Here, amiben újra együtt dolgozott a Forrest Gump rendezőjével és női főszereplőjével, Robert Zemeckisszel és Robin Wrighttal nem nyűgözte le a kritikusokat, kapott hideget, meleget is. A filmet népszerűsítő Hanks-et sem kell azonban félteni, O’Brien podcastjében felidézte, hogy anno a rendezői deütálását, a Nyomul a bandát is mindenki leszólta az 1996-os bemutatásakor, meg is bukott mozipénztáraknál, később azonban mégis klasszikussá vált.

Hadd mondjak valamit azokról a faszszopókról, akik a filmekről írnak. Mondhatom így?

– kedélyeskedett az interjúban Hanks, aztán kifejtette, hogy az egyik kritikus először azt írta a Nyomul a bandáról, hogy „Tom Hanksnek fel kéne hagynia azzal, hogy tévés veteránokkal lóg, mert ez [a film] úgy néz ki, mint amit tévére forgattak; nincs benne semmi”, pár évvel később viszont, mikor a film már nagyobb népszerűségre tett szert, ugyanez a kritikus igazi klasszikusnak nevezte.

A filmek élő dolgok. Az idő az egyik bírája annak, hogy mennyire jó egy film.

A színész szerint a kritikusok nehéz akadályt jelentenek, mert hajlamosak szélsőségesen gondolkodni a filmekről: vagy imádják, vagy utálják őket. „Olyankor szólsz a feleségednek, hogy vegye ki a revolvert a fiókból és rejtse jól el” – viccelődött a színész az utóbbi esetről. A kritikusokon kívül azonban még számos dolog befolyásolja egy film utóéletét, a mozis siker például még az ő véleményüket is felülírja.

Nem Hanks az első hollywoodi híresség, aki a kritikusokat ostorozza. Francis Ford Coppola legutóbbi filmje, a Megalopolis negatív fogadtatása után feldühödve azt mondta, hogy „megbocsáthatatlan dolog támadni egy filmet azért, mert az nem a jelenlegi hollywoodi szabályok szerint játszik”, és a filmhez olyan trailert tett közzé, amelyben korábbi filmjeinek állítólagos negatív kritikáit használta fel. (A trailert aztán gyorsan visszavonták, mikor kiderült, hogy az idézetek hamisak voltak.)