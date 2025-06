Megszólalt Jonathan Bailey, miután Scarlett Johanssonnal kétszer is csókkal üdvözölték egymást a vörös szőnyegen

A múlt héten lapunk is megírta, hogy Scarlett Johansson csókkal köszöntötte kollégáját, Jonathan Bailey-t az új Jurassic World premierjén. Az említett üdvözlési formát a napokban a film New York-i vörös szőnyeges díszvetítésén is megismételték , ahová a színésznőt a férje is elkísérte.

A Page Six szúrta ki, hogy a csókról nemrég az Entertainment Tonight riportere kérdezte Bailey-t, aki úgy fogalmazott, hisz abban, hogy a szeretetet mindenféleképpen ki lehet mutatni.

És ha nem csókolhatod meg a barátaidat… az élet túl rövid ahhoz, hogy ne tedd

– jelentette ki A Bridgerton család sztárja, aki egyébként 2018-ban coming outolt meleg férfiként.