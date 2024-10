Tízezrek tülekedtek a Tabánban, miután megfogadták a felhívást, hogy „gyere, gyere ki a hegyoldalba!”

Több mint egy évtizeden át a Naphegyen laktam, olykor úgy is mutatkoztam be, hogy Naphegyi Iván, és azzal tréfálkoztam: évente egyszer hozzám jön az LGT, a Mini meg néhány tízezer ember. A Tabánt minden év tavaszán „budai Woodstocknak” nevezték, a koncerteken nem volt belépőjegy, és a filmcímmel esett egybe az előírás: fűre lépni szabad.

A helyszínt a Mini találta ki 1971-ben, ugyanis nem messze onnan, a Bem rakpart 6. szám alatt volt a klubja. Az I. kerületi tanács még 1965-ben döntött úgy, hogy művelődési házat létesít a Budai Szabó Szövetkezet varrodája helyén Kuhajda Istvánné, azaz Margó néni, a Mini tiszteletbeli ötödik tagja, az I. kerületi Tanács Művelődési Házának igazgatója irányításával. Kapacitásra nem volt nagy a hely, hivatalosan 157-en fértek el benne. Ám zsongott szépen a rakpart kinn is.

A Mini, amely 1969-ben lépett fel először – a Bem rakpart és a Tabán között megnyílt Budai Ifjúsági Parkban –, elsőre a Kexszel együtt szerepelt a domboldalon, de nem a Naphegy, hanem a Gellérthegy lejtőjén. Az első két buli még feljebb, a gellérthegyi víztározó környékén zajlott, majd annak építése miatt a rendezvény néhány szinttel lejjebb költözött.

Az LGT-t Török Ádám javasolta partnernek, egyrészt, mert közel érezte magához a Loksi zenéjét; másrészt, mert volt már praxisa a nagyokkal, hiszen az Illés-turnéra, valamint az LGT bemutatkozó körútjára is a Minit hívták előzenekarnak. Különleges elismerés, egyúttal rendkívüli lehetőség is volt ez a Bem rakparti kvartett számára, hiszen a jazzrockos négyest rétegzenekarnak tartották, de az óriások közönsége pillanatok alatt befogadta az együttest.

Mindenekelőtt azért, mert sajátos kategóriáján túl már a kezdet kezdetén klasszist képviselt. Illetve, úgy került a helyére minden, hogy egy évvel a megalakulás után Török lement a XIII. kerületi Csanády utcai KISZ-klubba – ahol a Syrius nyomta a progresszív rockot –, majd tágra nyílt szemmel bámulta az ifjú Papp Gyulát, aki beszállt „jamelni”, és ülve felemelte a zongorát, megállította a levegőt. A jó Papp már akkor úgy játszotta Bartókot, ahogyan rockzenész egy sem.

Török elhívta hát a Minihez, és az akkor már Nagy István, Németh Tamás, Papp, Török felállásban játszó zenekar az LGT Barta Tamás, Frenreisz Károly, Laux József, Presser Gábor négyesével konkurált nem csupán billentyűse virtuóz játéka és a zenekar Bartók-feldolgozásai miatt, hanem azért is, mert megszólalása nemhogy itthon, de világviszonylatban is ritkaságszámba ment.

Nagy István, akinek Petőfi utcai tanyája mindennapos találkozóhellyé vált a rockzenészek körében – részint a csocsó, részint meg a miatt, hogy a basszusgitárosnak az akkori Magyarországon szenzációsnak tartott elektronikus berendezése volt, amelyen a pesti (budai) alternatív fazonok kéjjel hallgathatták a muzsikus felhőkarcolókat Chick Coreától Herbie Hancockon át a Blood Sweat & Tearsig –, napjainkban azt mondja a tabáni időkről:

Csodálatos volt ott állni a színpadon. Lenyűgözött. Már akkor is, amikor még az LGT nélkül játszottunk. Aztán a Locomotiv rockos felhívására – gyere, gyere ki a hegyoldalba! – több tízezer fiatal rajzott ki a zajos terepre. A Loksival a koncert más dimenzióba került, a Mini szintén. Az összhang a deszkákon túl is tökéletes volt, akárcsak az Illés tagjaival. Pedig Szörényiék stílusát és a miénket csak ég és földdel lehetett jellemezni. Tartottunk is tőle, hogy az Illés rajongói miként fogadják a mi zenénket. Szerencsére az aggodalom fölöslegesnek bizonyult.