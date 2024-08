„Ezek az emberek nem voltak hippik. Ez valami teljesen új volt” – így indult útjára a punk New Yorkból

Ötven éve lépett fel először a később legendássá vált Ramones a később ugyancsak legendássá vált CBGB klubban New Yorkban. Az 1973-ban indult klub neve eredetileg a country, bluegrass és blues műfajok rövidítése volt, és eredetileg a klub alapítója, Hilly Kristal ezeknek a műfajoknak a fellépőit is várta. A manhattani klub azonban pár hónap alatt egészen más jellegű zenét játszó együttesek otthona lett: itt szerzett hírnevet a Television, a Blondie, a Patti Smith Group, a Talking Heads is, de valamennyi közül a Ramones hatása lett a legnagyobb.

Még úgy is, hogy a zenekar kevesebb lemezt adott el, mint a felsoroltak, de egyikük sem játszott annyira újszerű és radikális zenét, mint a rövid, végletekig leegyszerűsített, gyors tempójú dalokkal támadó Ramones, melynek mindennél nagyobb szerepe lett aztán abban is, hogy az újszerű zene kiszabadult az alig 3-400 főt befogadni képes CBGB-ből, és meghódította előbb Nagy-Britanniát, majd utána Európát és a világ nagy részét.

A Ramonest a basszgitáros Douglas Colvin (Dee Dee Ramone) és a gitáros John Cummings (Johnny Ramone) alapították meg, miután csatlakozot hozzájuk Jeff Hyman (Joey Ramone), akiből később a zenekar énekese lett, miután felállt a dobok mögül, ahová az együttes addigi menedzsere, Erdélyi Tamás (Tommy Ramone) ült be. A tagok mind felvették a Ramone vezetéknevet, és még alig ismerték őket, amikor 1974. augusztus 16-án először jelentek meg a CBGB színpadán.

A Punk nevű fanzint elindító, és ezzel a punk szót az új zenei stílusra elsőként használó zenei újságíró, az akkor 18 éves Legs McNeil ott volt a nézők között, és így emlékezett vissza az élményre:

Mindannyian fekete bőrdzsekit viseltek. És mindig számoltak a dalok előtt… és csak ez az összefüggő zajtenger volt… Annyira feltűnőek voltak. Ezek a srácok nem voltak hippik. Ez valami teljesen új volt.

A Ramones onnantól kezdve a klub rezidens zenekarává vált, koncertjeik egyre nagyobb közönséget vonzottak, és a következő évben már lemezszerződésük lett. Ők lettek az új stílus, a punk zászlóshajói, 1976 nyarán Londonban koncertezve kulcsszerepük lett abban, hogy Angliában a punk még nagyobb dobás lett, mint az Egyesült Államokban, ám sok követőjükkel ellentétben a Ramones sosem lett listavezető zenekar és nem játszottak stadionokban sem.

Az együttes 22 éven át szinte folyamatosan turnézott, mielőtt 1996-ban elbúcsúzott volna. Igazán csak ekkor lett belőle legenda, főleg miután a három alapító tag, Joey, Dee Dee és Johnny gyors egymásutánban, három év leforgása alatt meghalt 2001 és 2004 között. Végül az első dobos, Tommy is követte őke 2014-ben, a CBGB pedig 2006. október 15-én zárt be végleg. Addigra már a Ramones-póló divatosabb lett, mint valaha, a zenekart a legnagyobbak között emlegetik, és ezt valószínűleg ők maguk gondolták volna a legkevésbé ötven évvel ezelőtt.