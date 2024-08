Levideózhatták Banksyt akció közben

Struccokat mázolt egy posta falára egy ismeretlen férfi Londonban, az esetet videóra is vették – ez önmagában nem bírna túl nagy hírértékkel, ha a névtelenségéről és közterületeken hagyott grafikáiról híres Banksy nem az utóbbi időszakban szórta volna tele Londont újabb rajzokkal.

A street art művész augusztusban több helyre is állatokat festett: akadt köztük orrszarvú, kecske és gorilla is, épp ebbe a sorba illett bele a három struccot ábrázoló falfestmény. A Sun által megosztott videón az látható, hogy egy fehérpólós férfi festi épp a falra az állatokat, azonnal el is indult a találgatás, hogy Banksy-e látható a képen. A művész hivatalos csapata azonban megerősítette, hogy nem a művészt szerepel a felvételen, és a struccok sem az ő munkáját dicsérik.

Mindez nem olyan meglepő a hírnevét a névtelenségére felépítő, titokzatos művész esetében, emiatt nem mindenkit győzött meg a hivatalos reakció: sokak szerint túl sok az egybeesés, és valóban Banksy van a felvételen, mások szerint csak valaki Banksynek adja ki magát.