Stephen King elátkozott játékmajmát viszi filmre a Longlegs rendezője, itt az előzetese

Osgood Perkins rendező – a Psycho főszerepével világhírűvé vált Anthony Perkins fia – jelenleg is a mozikban futó filmjét, a Longlegs-t látva már sejthettük, hogy a filmes a következő időszakban is a hasonlóan erős történeteknél marad majd: így is lett, hiszen rövidesen érkezik a Stephen King rövid írását alapul vevő The Monkey (A majom).

Az 1980-ban íródott történetet – aminek lényegét mindössze az a tény adja, hogy a majom játéka után mindig valaki meghal – feldolgozó filmet 2025-ben láthatjuk majd a mozikban, stábjában pedig Theo James (A beavatott), Elijah Wood (Gyűrűk Ura-sorozat), illetve a She-Hulkból sokaknak ismerős Tatiana Maslany kapott helyet.

A James Wan produceri munkájával születő, előreláthatólag 2025. február 21-én bemutatkozó The Monkey-hoz most előzetes is érkezett, amiből azon kívül nem derül ki túl sok, hogy a címadó majom képe után hirtelen vér fröccsen, majd a nyakig véres főszereplőt látjuk, aki nyilván nem hisz a szemének.

A King-történet lényege persze ismert: eszerint a férfi ikertestvérével együtt talál rá a játékra, ami rövidesen sorra öli a kezdi családtagjait, így a legközelebbi tóba dobja, remélve, hogy ott már nem tud gyilkolni. Ebben persze téved, hiszen rövidesen a tó összes hala elpusztul.