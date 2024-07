Sokmilliárd forintnyi lopott műtárgy került elő egy most lezárult Europol-akcióban

Nyolcvanöt műkincskereskedőt és -vásárlót állított elő nemrég lezárult, Pandora VIII nevű nemzetközi műveletében az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol – írja az MTI.

A több mint 6400, összesen több tízmillió euró értékű műtárgy egy része lopott volt, egy másik pedig szimplán csak az illegális piacon keresett magának új gazdát – áll az Europol pénteki jelentésében, ami arra is kitért, hogy a résztvevő országok hatóságai európai repülőtereken, kikötőkben és határátkelőhelyeken, valamint aukciósházakban, múzeumokban és magánlakásokban is kutattak, de az internetes piactereken is körbenéztek.

A kegérdekesebb találatokból egy rövid listát is közzétettek:

a spanyol és az ukrán szervek közös akciójában a szkíta kultúrából származó, Ukrajnában ellopott, majd Spanyolország felé indított műtárgyegyüttes került elő: a 11 tárgy becsült értéke több mint 60 millió euró, azaz 23,5 milliárd forint,

a córdobai hatóságok több múzeum és régész közreműködésével egy több mint 350 tárgyból álló magángyűjteményt foglaltak le, benne különböző régészeti korszakok kerámia és fém műtárgyaival,

a román rendőrség egy 1850 és 1880 között készült fa ikonosztázra bukkant, amit egy romániai templomból loptak el, majd online próbáltak értékesíteni,

a bolgár vámhivatal 432 darab, Törökországból származó történelmi érmét foglalt le, amiket Franciaországba akartak csempészni,

a lengyel hatóságok online ellenőrzéseinek egyike után 229, részben elefántcsontból készült műtárgyat találtak és foglaltak le egy régiségboltban, összesen 140 ezer euró, azaz 55 millió forint értékben,

az olasz rendőrség a kulturális örökség védelmére szakosodott egysége egy nagyértékű kortárs festményt azonosított és foglalt le: a legalább 150 ezer euró értékűre becsült alkotást online árusították, az eladónál tartott házkutatás során pedig hamisítványok is előkerültek,

a cseh rendőrség többek között megtalált egy 1658-1660 között született Szent Bertalan-szobrot, amit 1994-ben a csehországi Ceske Budejovice egyik kápolnájából lopták el,

szintén az olasz rendőrség egy több mint kétezer darabos kerámia- és fémtárgy-gyűjteményt foglaltak le, köztük nyílhegyeket és lándzsahegyeket. A neolitikumból és a bronzkorból származó tárgyak az interneten kerestek gazdát.

Az érintett országokban mintegy 113 büntető- és 137 közigazgatási eljárást indítottak, a továbbra is zajló nyomozások pedig további előállításokat, illetve felfedezéseket hozhatnak.