Meghalt Bob Newhart, az amerikai humor az Agymenőket is megjárt ikonja

Csütörtökön, Los Angeles-i otthonában elhunyt Bob Newhart, a hetvenes és nyolcvanas évek Amerikájának egyik legnagyobb komikus színésze, aki szatirikus sorozatával, a The Bob Newhart Show-val szerzett magának milliónyi rajongót. Kilencvenkét évet élt, halálát pedig sajtósa szerint egy sornyi kisebb betegség okozta – írja a Variety.

A fiatalabbak számára főleg a Mi a manó? (2003) idős manójaként, illetve az Agymenők és Az ifjú Sheldon visszatérő vendégszereplőjeként – előbbiért Emmy-vel is elismerték – ismert férfi két évtizeden át határozta meg az amerikai otthonok hangulatát, a The Bob Newhart Show chicagói pszichológusaként, illetve a Newhart vendéglőseként 1972-1990 között rendszeresen feltűnt a képernyőkön, de már a hatvanas években készült önálló felvételeivel is rengeteg rajongóra tett szert.

Debütalbuma, a The Button-Down Mind of Bob Newhart kategóriájában elsőként ugrott a Billboard slágerlistájának élére, következő lemeze pedig felzárkózott hozzá, így elsőként történt meg az is, hogy egy előadó foglalja el a lista első és második helyét. Ezt az eredményt utána csak 1991-ben tudták megismételni: akkor a Guns’N’Roses érte el ugyanezt.

A színész showműsorokban is helytállt: 1980-1995 között a Saturday Night Live számos epizódját vezette, a The Tonight Show With Johnny Carsonban tizenhétszer (ebből háromszor Carsont helyettesítette), míg az azt követő Jay Leno-korszakban pedig ötször tűnt fel.