Máris műalkotás lett Justin Timberlake rendőrségi fotójából

Immár nemcsak az internet és a rendőrségi nyilvántartás őrzi örökké Justin Timberlake letartóztatásának történetét, hanem a művészet is: máris műalkotást ihletett.

Az Andy Warhol stílusára hajazó többféle színben is elkészített képet egy amerikai művész, Godfrey Lohman készítette, ő vitte be a Sag Harborban – nem mellesleg ebben a kisvárosban tartóztatták le Timberlake-et – található Romany Kramoris galériába. A műalkotás több színben is elérhető, és természetesen meg lehet venni: 520 dollárért, azaz nagyjából 190 ezer forintért bárki megveheti. A Page Six szerint eddig két-három darab fogyott a képből, és a galériában is a csodájára járnak.

A 43 éves énekest június 18-án állították elő azt követően, hogy áthajtott egy stoptáblánál, majd kiderült, hogy alkoholos befolyásoltság alatt vezet. Egy rendbeli ittas vezetésért emeltek ellene vádat, beidézték továbbá a stoptáblás incidens és a sávtartás elmulasztása miatt, július 26-án áll bíróság elé.