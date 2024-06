Eddig nem fogta a golyó Justin Timberlake-et, de előbb-utóbb őt is utoléri a karma

Justin Timberlake mostanra több mint háromszor annyit időt töltött a reflektorfényben, mint ismeretlen civilként. 12 évesen került be a Disney sztárkeltetőjébe, majd az ’N Sync frontembereként és ügyeletes szívtiprójaként futott be világszerte, tinilányok millióinak legnagyobb csodálatára.

Miután elhagyta a kilencvenes évek egyik legsikeresebb fiúcsapatát, újrapozicionálta magát, kiterjesztette a célközönségét, és szólóban nemzedéke egyik legmenőbb mainstream popsztárjává vált. Népszerűsége olyan mértékben megnőtt, hogy néhány évre hátat is fordíthatott a popbiznisznek, és inkább a filmszínészi karrierje építésével foglalkozott – persze a kevésbé sikeres kitérő után problémamentesen tért vissza zenei palettára.

A csúcson elfoglalt helyét hosszú ideig megőrizhette volna, ám szép lassan elkezdte utolérni a sorsa. A szórakoztatóiparban eltöltött több mint két évtizede alatt ugyanis számos olyan húzása akadt, amik miatt sokáig nem érte hátrány, most azonban úgy áll a dolog, hogy akármekkora zenei géniusz is, leáldozóban van a csillaga.

Cserbenhagyta társait, hogy sztár legyen

Az ’N Sync egy öttagú fiúbanda, ami hivatalosan sosem oszlott fel. 2002-ben azonban, ötödik turnéjuk után Justin Timberlake javaslatára átmeneti szünetet tartottak, az így felszabadult időt pedig a kezdeményező arra használta fel, hogy elkészítse a debütáló szólóalbumát. Ezzel önmagában még nem is lett volna baj,

a többieket inkább az zavarta, nekik sokáig senki nem szólt, hogy hiába várnak arra, hogy Timberlake befejezze az önmegvalósítást, és visszatérjen hozzájuk.

Bár a szünetet ideiglenesnek szánták, a csapat soha nem készítette el az albumot, amire „rápihentek”. Ezt Timberlake sikeresen alakuló szólókarrierje fényében a kiadójuk sem erőltette. A banda egy másik tagja, Joey Fatone így fogalmazott utólag:

Úgy tudtuk, hogy a szünet után újra összeállunk. Úgy voltunk vele, hogy oké, Justin megcsinálja a saját kis izéjét, bla-bla-bla, újra összeállunk, aztán csináljuk tovább. De szép lassan kiderült, hogy tévedtünk. A lemezcég Justint akarta nyomni. Aztán túlnőtt minket. Őszintén örülök a sikereinek, de furcsa volt, hogy soha nem mondták el nekünk, hogy nincs tovább vagy ilyesmi. Szimplán szüneteltettek minket, amíg azt nem mondtam, hogyha nem csinálunk semmit, akkor ez ennyi volt.

Annak ellenére, hogy otthagyta a csapatot, Timberlake állítólag a mai napig jó kapcsolatot ápol a többi ’N Sync-taggal. Az elmúlt években többször összeálltak egy-egy fellépés vagy dal erejéig.

Britney és a rajongói nem felejtenek

Ma már a popkulturális történelem része, hogy korábban egy párt alkotott Britney Spears és Justin Timberlake. Három évig jártak, 2002-ben szakítottak, utána a média az énekesnőt kiáltotta ki bűnbaknak, és ezt a képet Timberlake nem is nagyon akarta árnyalni, sőt, inkább rájátszott az áldozatszerepre. A Cry Me a River című dalában erősen célozgatott is rá, hogy a barátnője megcsalta.

Nem vagyunk tökéletesek. Én nem ítélkezem senki felett. Ilyen, amikor a fiatalok szerelmesek. Nagyon intenzív kapcsolat volt, az biztos

– fogalmazott meglehetősen homályosan egy korabeli interjúban Timberlake.

Sokáig ez a narratíva élt az emberekben, mígnem több mint húsz évvel később Spears a memoárjában megosztotta saját verzióját a történtekről. A könyvében azt írta, Timberlake-kel való szakítása hozta el életében az első nagy törést (azóta tudjuk, bőven volt „törés” az életében, elég csak idegösszeomlására vagy több mint egy évtizedes gyámsági időszakára gondolni). Nemcsak a kapcsolat végét kellett elrendeznie magában, de közben azzal is kénytelen volt szembenézni, hogy a médiában kikiáltották bűnbaknak, „aki összetörte az amerikai aranyifjú szívét”, miközben elmondása szerint ennek éppen ennek ellenkezője történt:

a híresztelésekkel ellentétben nem ő, hanem az énekes volt hűtlen a kapcsolatuk alatt. Mint kiderült, Spears annak idején teherbe esett, de Timberlake ragaszkodott hozzá, hogy elvetessék a magzatot, majd később sms-ben szakított az énekesnővel.

Ezek tudatában érdekes adalék, hogy Timberlake 2021-ben védelmébe vette az énekesnőt, és arról posztolt a Twitter-oldalán, hogy nem szabad megmondani egy nőnek, mit kezdjen a saját testével.

Mindannyiunknak támogatnunk kell Britney-t ezekben a nehéz időkben. Függetlenül attól, mi volt a múltban, jó vagy rossz dolgok, csak az fontos, jelenleg mi történik. Egyetlen nőnek sem szabad megtiltani, hogy döntéseket hozzon a saját testéről. Nem lehet elvenni a szabad akaratát, nem lehet, hogy engedélyt kelljen kérnie azért, hogy hozzáférjen olyan dolgokhoz, amiért ő dolgozott meg

– írta bejegyzésében, amit azután tett ki, hogy Britney Spears eljárást kezdeményezett a vele szemben korábban elrendelt apai gondnokság megszüntetéséért.

Timberlake azóta sem reagált konkrétan exe azon állításaira, miszerint annak idején ő volt csalfa, a Britney-fanok azonban így is megleckéztették, amikor idén év elején, hat év után előrukkolt visszatérő, Selfish című számával. Merthogy Spearsnek is van egy Selfish című dala 2011-ből, ami ugyan a megjelenésekor nem sok vizet zavart, ám most januárban felkerült a slágerlistákra, miután a rajongók tömegével streamelni kezdték, hogy lekörözzék Timberlake azonos című szerzeményét.