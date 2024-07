Amerikai Youtube-sztárok akarták kihasználni Azahriah-t

Egy, a különböző platformjain több százezer feliratkozóval rendelkező amerikai youtuber, Anthony Ray nemrégiben megkereste Azahriah menedzsmentjét, hogy szívesen elemezné a Four Moods nevű dalát. A videós zöld utat kapott, sőt, whitelistre került, ami azt jelenti, hogy jogdíjfizetés nélkül, ingyenesen, teljes hosszában használhatta a klipet.

A problémák ezek után kezdődtek – írja a Tények Plusz nyomán az NLC, idézve Azahriah-t, aki így mesélte el a sztorit:

A riportban az Artisjus szerzői bizottságának elnöke, Bíró Zsolt is megszólalt, aki elmondta:

Itt arról volt szó, hogy egy konkrét youtuber kapott erre engedélyt, hogy felhasználhassa, aztán csatlakoztak ebben többek is, és ők egyfajta privilégiumot képeztek ebből, és azt szerették volna, hogy nekik is lehetőségük legyen ezt az adott dalt felhasználni. Egyedi felhasználási engedélyeket kell kérni, tehát nem természetszerű az, hogy ha valaki becsatlakozik egy ilyenbe, akkor neki is jár ugyanaz a jog. És egyszerűen el kell döntenie a jogtulajdonosnak, hogy ő kit szeretne felruházni ezzel.