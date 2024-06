Etióp pincérek keltettek feltűnést az ötvenes évek Budapestjén, egyikük korábban egy főherceg inasának is kiadta magát

Legendák övezik az első világháború egyetlen színes bőrű magyar katonáját – néhány éve ezzel a címmel írtunk hosszú cikket a Kongóból (vagy Szenegálból) származó Perris Simonról (aki más források szerint Ali vagy Mr. Bobby), bemutatva a pesti utcán nagy feltűnést keltő férfi életének a kor lapjaiból összeállított történetét.

Az egymásnak sokszor ellentmondó tudósításokból, riportokból, illetve említésekből összeállított anyagunk kapcsán annak megjelenése óta számos reakciót kaptunk, olvasóink közül pedig többen is felhívták a figyelmünket az ötvenes évek Budapestjén feltűnt afrikai pincérre, akire néhányan gyerekkorukból még jól emlékeznek.

A rejtélyes férfiról az online források nem adnak igazán információt, leszámítva a legnagyobb magyar online sajtóarchívum, az Arcanum mindentudó adatbázisát, ahol rábukkantunk a Magyarország című lapban 1957 tavaszán (ápr. 17.) megjelent Pesti amharák – Beszélgetés a négus két magyarországi alattvalójával című írásra, aminek már a felütése is kitűnő:

A minap egy budai eszpresszó széles kirakatüvegén keresztül fehér pincérkabátos, barnaarcú férfit pillantottam meg. Ejnye, nem is tudtam, hogy Budapesten manapság néger pincér is akad!

A röviddel az első zsidótörvény 1938-as megszületése után előbb Nyugat-Európába, majd Dél-Amerikába emigráló, végül 1946-ban, a Független Kisgazdapárt kérésére hazatérő, újságíróként, illetve az ötvenes években műfordítóként aktív Szokoly Endre (1902-1978) által jegyzett cikk aztán szép lassan felgöngyölíti a történetet, bemutatva a „középtermetűnél hajszálnyival alacsonyabb, enyhén göndörhajú, tömzsi” embert, akivel megérkezésekor épp egy néni beszél, kezében tartva egy hírlapot:

Szokoly itt teszi az első felismerést, amit aztán szóvá is tesz, a beszélgetés pedig azonnal a férfi múltjára terelődik:

Most már látom: nem néger. Hol is találkoztam hasonló arcvonásokkal?… Megvan!

– Maga abesszíniai ugye? – kérdem tőle, mialatt asztalomra helyezi a tálcát. Felragyog az arca, végre valaki, akinek nem kell magyarázkodnia, hogy az amharák, Etiópia lakói nem négerek.

– Honnan megismerte? – kérdezi örömmel.

– Volt itt egyszer egy amhara fiú, Casa Tekli a neve…

– Mi az, hogy volt? (íme, milyen jól megtanult már magyarul – illetve „pestiül“!) Ma is itten van.

– És most mit csinál, hol van?

– Szintén a szakmában. Meg is nősült…

– És maga? Jóízűt nevet.

– Minek? Mikor látom, házasságban mindig sok a baj. Én szeretem a békét. Meg belém nem szerette senki…