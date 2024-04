A luxusbunkerek lakói áprilisban bemerészkednek a sugárfertőzött pokolba

Lóvé 2, Apple TV+

Április 3.

A vígjátéksorozat első évadában Molly (Maya Rudolph) 87 milliárd dollárt örökölt a férjétől, a második pedig azt ígéri, hogy mélyebben belemerül Molly emberbaráti erőfeszítéseibe és romantikus érdeklődésébe.

A nyomozó, Disney+

Április 3.

A Jeffery Deaver The Never Game című regénye alapján készült sorozat főhőse, Colter Shaw (Justin Hartley) magányos túlélő, aki profi nyomkövetőként segít a magánembereknek és a bűnüldöző szerveknek mindenféle rejtély megoldásában, miközben saját szétszakadt családjával is meg kell küzdenie.

Ripley, Netflix

Április 4.

Az Oscar-díjas Steven Zaillian által írt és rendezett sorozat Patricia Highsmith A tehetséges Mr. Ripley című regényén alapul, amelyből 25 éve Matt Damon főszereplésével film is készült. A sorozat középpontjában Tom Ripley (Andrew Scott), egy szélhámos áll, aki a hatvanas évek elején New Yorkban tengődik, amikor egy gazdag ember felbéreli, hogy utazzon Olaszországba, és próbálja meggyőzni csavargó fiát, hogy térjen haza. Tom elfogadja a munkát, és ezzel megteszi az első lépést egy bonyolult, csalással és gyilkossággal teli élet felé. A sorozat női főszerepét Dakota Fanning alakítja.

Görbe utakon, Netflix

Április 4.

Charly (Frederick Lau), a családjával Berlinben élő egykori széftörő egy utolsó rablásra kényszerül, ám a dolgok hamar félrecsúsznak. A széfben egy szokatlan jelentőségű érmére bukkan, ami könyörtelen bandák kereszttüzébe állítja őt: egy berlini klán, egy szerb betörőbanda, egy bécsi strici, a marseille-i maffia és egy titokzatos mestertolvaj mindannyian az érme nyomába erednek.

Vámpírként ébredtem 2, Netflix

Április 4.

A 13. születésnapján félig vámpírrá váló Carmie újabb kalandjai, hiszen a pubertáskorral is meg kell küzdenie ebben a tinisorozatban.

Star Trek: Discovery 5, SkyShowtime

Április 5.

A sorozat ötödik és egyben utolsó évada a Discovery űrhajó legénységét követi a 32. században, több mint 900 évvel a Star Trek sorozat eseményei után. Céljuk, hogy megtaláljanak egy titokzatos erőt, amelyet évszázadok óta rejtegetnek, és amelyet más veszélyes csoportok is keresnek.

Boat Story, SkyShowtime

Április 5.

A csavaros thrillereiiről (Hazug, Átutazó, Elveszettek) nevezetes Williams fivérek, Harry és Jack új sorozatát tavaly év végén mutatta be a BBC, most pedig magyarul is látható. Két idegen, Janet (Daisy Haggard) és Samuel (Paterson Joseph) kokainra bukkan egy hajón, amit eladnak és a bevételt megosztják. Hamarosan összetűzésbe kerülnek a rendőrséggel, maszkos bérgyilkosokkal és egy öltönyös gengszterrel is.

Sugar, Apple TV+

Április 5.

Colin Farrell egy John Sugar nevű magánnyomozót alakít, aki egy legendás hollywoodi producer, Jonathan Siegel (James Cromwell) unokája eltűnésének ügyében nyomoz. Miközben megpróbálja kideríteni, mi történt, a Siegel család titkaira is fényt derít.

Paraziták: A szürkeség, Netflix

Április 5.

A koreai sci-fi-horror sorozat főhősei háborút indít a világűrből érkezett parazita életformák ellen, amelyek emberi gazdatestekből élnek, és igyekeznek növelni a hatalmukat.

A vörös ajtó 3, Direct One

Április 8.

A népszerű olasz fantasy-krimisorozat főhőse Leonardo Cagliostro, egy rendőr, aki meghal ugyan, de úgy dönt, hogy szellemként a Földön marad, hogy többet tudjon meg halála körülményeiről, és megmentse feleségét, Annát, aki veszélyben van. Ez a harmadik, egyben utolsó évad.

Walking Dead: Daryl Dixon, AMC

Április 8.

A The Walking Dead franchise ötödik spin-offja és összességében hatodik tévésorozata, amely a többivel közös folytonosságot képvisel, és az eredeti The Walking Dead tévésorozat befejezése után játszódik, méghozzá Franciaországban, főhőse pedig a sorozat egyik kedvelt alakja, Daryl Dixon (Norman Reedus). A tavaly szeptemberben bemutatott sorozat most végre megérkezik Magyarországra is.

Spencer (All American) 6, HBO Max

Április 8.

Az új szezon előtt Spencer és Jordan reménykedik az NFL draftban, a csapat többi tagja pedig a saját kihívásaival küzd – és segítik egymást.

Iwájú, Disney+

Április 10.

A nigériai Olufikayo Adeola animációs sorozata egy futurisztikus Lagosban játszódik. A gazdag szigetről származó fiatal lányt, Tolát és legjobb barátját, Kole-t, az autodidakta tech-szakértőt követi, amint felfedezik a különböző világaikban rejlő titkokat és veszélyeket.

Antracit, Netflix

Április 10.

1994-ben egy szekta tömeges öngyilkossága kavarta fel egy Alpok-beli település életét, harminc évvel később pedig egy újabb gyilkosság régi, sötét titkokat hoz napvilágra. A főszerepekben a rapper Hatik illetve Noémie Schmidt látható.

Szívtipró gimi 2, Netflix

Április 11.

Az újratöltött ausztrál tinisorozat hősei visszatérnek a második félévre a kerület legalacsonyabban rangsorolt iskolájába, de a friss dögös csajok, egy új tornatanár és egy rejtélyes támadó borzolják a kedélyeket, és rövidesen minden eddiginél nagyobb a káosz.

Szarvasbébi, Netflix

Április 11.

A skót komikus, Richard Gadd első saját sorozatában maga alakítja a főszerepet is, és ebben is kvázi saját magát alakítja, akinek életét teljesen felborítja egy női stalker, aki még régen eltemetett traumákat is a felszínre hoz.

A következő nemzedék 3, Netflix

Április 11.

A török sorozat harmadik évadában Asili, aki gyakorlatilag kitúrta bálványát, Lale Kirant a saját hírműsorából, megtapasztalhatja, milyen érzés, amikor az ő helyére pályázik mindenki, és folyamatosan kénytelen megkérdőjelezni a saját képességeit is.

Franklin, Apple TV+

Április 12.

Az USA alapító atyáinak egyikéről, Benjamin Franklinről szóló életrajzi sorozatban Michael Douglas játssza a főszerepet, a sorozat pedig arra a nyolc évre koncentrál, amelyet Franklin Franciaországban töltött, hogy meggyőzze az országot az amerikai demokrácia támogatásáról.

Fallout, Amazon Prime Video

Április 12.

A sorozat minden idők egyik legsikeresebb videojáték-sorozatán alapul, és a Westworld alkotói, Jonathan Nolan és Lisa Joy csináltak belőle tévésorozatot. Kétszáz évvel az apokalipszis után, egy olyan világban, amely kettészakadt a gazdagok és a nincstelenek között, a luxusbunkerek szelíd lakói kénytelenek visszatérni a sugárfertőzött pokolba, amelyet őseik hagytak hátra, és döbbenten fedezik fel, hogy egy hihetetlenül összetett, vidáman furcsa és rendkívül erőszakos univerzum vár rájuk.

Róma úrnője 2, Epic Drama

Április 15.

A történelmi sorozat második évadában Livia Drusilla (Kasia Smutniak) minden intelligenciájára és ravaszságára szüksége van ahhoz, hogy eligazodjon Róma politikájában és helyreállítsa a köztársaságot, végül a hatalom és a bosszú között kell választania.

A szimpatizáns, HBO Max

Április 15.

A Viet Thanh Nguyen Pulitzer-díjas regénye alapján készült sorozat kémthriller és kultúrák ütközését bemutató szatíra egy félig francia, félig vietnámi kommunista kém (Hoa Xuande) küzdelmeiről a vietnámi háború utolsó napjaiban és új életéről menekültként Los Angelesben, ahol megtudja, hogy a kémkedésnek még nincs vége. A szereplőgárdában helyet kapott Robert Downey Jr. is.

A szabadság illata, Disney+

Április 17.

A Hulu történelmi sorozatának producerei között ott van Ben Affleck és Matt Damon neve is, és a világháború alatt egymástól elszakított lengyel zsidó család tagjairól szól, akik csodával határos módon túlélik a háborút, és megpróbálják megkeresni egymást. (Ez a premier márciusról csúszott áprilisra.)

Viszály: Capote és a hattyúk, Disney+

Április 17.

Az antológiasorozat második évada Truman Capote-ról, a neves íróról szól, aki egykor az elit társaság krémjébe tartozó nők bizalmasa volt, ám gyakorlatilag elárulta őket, amikor könyvet írt róluk. A hatvanas években játszódó minisorozat erről az árulásról és súlyos következményeiről szól, a főbb szerepeket pedig Tom Hollander, Naomi Watts, Calista Flockhart, Demi Moore, Chloë Sevigny és Diane Lane játsszák.

Egy úr Moszkvában, SkyShowtime

Április 18.

Az Amor Towles regénye alapján készült sorozatban Ewan McGregor játssza Alekszandr Rosztov gróf szerepét, aki az orosz forradalom után rájön, hogy a történelem rossz oldalára került. Az azonnali kivégzéstől megmenekülve egy szovjet törvényszék a pazar Hotel Metropol egy padlásszobájába száműzi, és halálosan megfenyegeti, ha még egyszer kiteszi a lábát a szabadba. Ahogy telnek az évek, és az orosz történelem legzavarosabb évtizedei bontakoznak ki a szálloda ajtaján kívül, Rosztov a szállodában új életet építve felfedezi a barátság, a család és a szerelem igazi értékét.

Apples Never Fall, SkyShowtime

Április 23.

A Lianne Moriarty (Big Little Lies) regénye alapján készült történet középpontjában ismét egy látszólag tökéletesnek tűnő család áll. Az egykori teniszedzők, Stan (Sam Neill) és Joy (Annette Bening) eladták sikeres teniszakadémiájukat, és készen állnak arra, hogy elkezdjék életük aranykorát. Amikor azonban Joy hirtelen eltűnik, a gyerekeik kénytelenek újraértékelni szüleik úgynevezett tökéletes házasságát, amikor a család legsötétebb titkai kezdenek felszínre kerülni.

Brigantik, Netflix

Április 23.

A 19. század közepén Dél-Olaszországban egy menekülésre kényszerített nő, Filomena (Michela De Rossi) kötelességtudó feleségből egy banditákból álló csoport könyörtelen vezetőjévé válik.

A nagy sorshúzás 2, Apple TV+

Április 24.

A vígjátéksorozat középpontjában egy rejtélyes, Morphos nevű gép áll, aki mindenkiről kiállít egy kártyát, melyben ítéletet mond az adott illetőről, és felkészíti a kisváros lakóit „a következő szintre”. Az új évadban a városka lakói ismét megkérdőjelezik mindazt, amit tudni véltek az életükről, kapcsolataikról, lehetőségeikről és magáról a Morphóról.

Szabadíts meg, Netflix

Április 24.

A Malin Persson Giolito regényéből készült svéd sorozatban egy 14 éves fiatal szörnyű bűncselekményt követ el, ezért felmerül a kérdés, hogy ki viseli a felelősséget.

Ők 2, Amazon Prime Video

Április 25.

A fekete horror (azaz afroamerikai karakterekről szóló horror alműfaj) antológia sorozatának új évada középpontjában Dawn Reeve Los Angeles-i rendőrnyomozó áll, akit egy új ügyre osztanak be: egy hátborzongató gyilkosságra, amely a legmegrögzöttebb nyomozókat is megrázta. Ahogy Dawn egyre közelebb kerül az igazsághoz, valami rosszindulatú dolog fertőzi meg őt is és családját is.

Halott Fiúk Nyomozóiroda, Netflix

Április 25.

A Neil Gaiman és Matt Wagner azonos nevű DC Comics karaktereire épülő természetfeletti vígjátéksorozat két főhőse Charles Rowland és Edwin Paine, akik úgy döntöttek, hogy nem lépnek a túlvilágra, hanem a Földön maradnak, és természetfelettivel kapcsolatos bűncselekmények után nyomoznak.

Az Asunta-ügy, Netflix

Április 26.

A spanyol truecrime-minisorozat egy 2013-as bűnügy, a 13 éves korában meggyilkolt Asunta Basterra esetét eleveníti fel.

Búcsú a Földtől, Netflix

Április 26.

Egy koreai sci-fi sorozat, mely egy megjósolt apokalipszis előtti káoszban élő embereket mutatja be: kétszáz napjuk van, amíg a Föld és egy aszteroida összeütközik.

Fiaskó, Netflix

Április 30.

A francia vígjátéksorozat egy balul elsült filmforgatásról szól: Raphaël (Pierre Niney) első nagyjátékfilmjét forgatná, amely egy nagyszabású történelmi kalandfilm lenne, ám a forgatás apránként rémálommá válik. És nem véletlenül: valaki a csapatból belülről próbálja szabotálni a filmjét.