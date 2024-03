Jelentős csúszással kezdődött az Operaházban a szerda esti előadás, amelyet Ókovács Szilveszter nyitott meg

Folytatódott a kedden kezdődött sztrájk az Operaházban: az Index beszámolója szerint a szerda délután hat órára kitűzött Erkel Ferenc Hunyadi Lászlóját jelentős csúszással kezdték el, a nézőket is késve engedték be. A zenekar csak nyolckor kapcsolódik be az előadásba, azonban csak a legismertebb részeket játsszák majd.

Az előadás előtt az Opera igazgatója, Ókovács Szilveszter keddhez hasonlóan szerdán is beszédet tartott. Az Index szerint azt mondta, „nincs az a mozdonyvezető”, aki meggátolhatná az előadást, amelyet egy 15 perces, az Operaház történetéről szóló filmmel kezdik, utána szünet következik, ezalatt a nézők kimehetnek „az elhíresült büfébe“.

Azt is mondta, hogy a nézők berendezkedhetnek egy olyan előadásra, amelyben az énekesek zongorával fognak előadni részleteket a Hunyadi Lászlóból. „Ez a haditerv. Akinek ez az ajánlat nem szimpatikus, az nyugodtan sarkon fordulat, és elmehet”– mondta Ókovács Szilveszter, aki hozzátette, a jegy árát visszafizetik azoknak, akik távoznak. Az Index szerint többen éltek is ezzel a lehetőséggel.

Szerda reggel az ATV Start vendége volt Bárány Balázs Péter, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, akit a sztrájk állásáról kérdezték.

A tárgyalások jelenleg nem zajlanak sehogy, hiszen az Operaház főigazgatója azt az alapvető kötelezettségét is elmulasztja teljesíteni, miszerint sztrájk idején a felek kötelesek a sztrájkról szóló törvény szerint tárgyalásokat folytatni a konfliktus mielőbbi megszüntetése érdekében.

– mondta a műsorban Bárány, aki szerint a vitájuk nem az Operaház vezetésével van, hanem a főigazgató és a szakszervezetek között létezik.

A főigazgató kényúrként, hűbérúrként vezeti rábízott intézményt, állandóan az kell, hogy történjen, amit ő elképzel. (…) Egyfelől van egyfajta elismerése a követeléseink jogosságának, de amikor ennek hangot adunk, kiállunk, azt minden erővel igyekszik elnyomni. Ahogy azt tegnap este is tette, amikor az előadás kezdete előtt a színpadra rendelte az előadásban szereplő művészi és műszaki állományt és ott próbálta lebeszélni őket arról, hogy sztrájkoljanak. Ugyanakkor, amikor mi a másik szakszervezeti vezetővel, Rotter Oszkárral megjelentünk, a vita egy bizonyos fázisában már ott tartottunk, hogy biztonsági őrrel akart minket kivezettetni a színpadról

– idézte fel Bárány. Ókovács Szilveszter az elmúlt napokban több Facebook-posztban is cáfolta Bárány Balázs Péter – szerinte túlzó és önellentmondó – állításait az operaházi bérfejlesztések mértékéről.