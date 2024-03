A szakszervezeti elnök szerint Ókovács kényúrként vezeti az Operát

Ahogy mi is megírtuk, kedd este részleges sztrájkba léptek a Magyar Állami Operaház munkavállalói, így a Don Giovanni első csaknem egy óráját zenekar nélkül, zongorakísérettel adták elő (majd hét órakor a zenekar több tagja is Sztrájk feliratú pólóban vonult be játszani). Szerda reggel az ATV Start vendége volt Bárány Balázs Péter elnök, Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, akit a sztrájk állásáról kérdezték.

A tárgyalások jelenleg nem zajlanak sehogy, hiszen az Operaház főigazgatója azt az alapvető kötelezettségét is elmulasztja teljesíteni, miszerint sztrájk idején a felek kötelesek a sztrájkról szóló törvény szerint tárgyalásokat folytatni a konfliktus mielőbbi megszüntetése érdekében.

– mondta a műsorban Bárány, aki szerint a vitájuk nem az Operaház vezetésével van, hanem a főigazgató és a szakszervezetek között létezik.

A főigazgató kényúrként, hűbérúrként vezeti rábízott intézményt, állandóan az kell, hogy történjen, amit ő elképzel. (…) Egyfelől van egyfajta elismerése a követeléseink jogosságának, de amikor ennek hangot adunk, kiállunk, azt minden erővel igyekszik elnyomni. Ahogy azt tegnap este is tette, amikor az előadás kezdete előtt a színpadra rendelte az előadásban szereplő művészi és műszaki állományt és ott próbálta lebeszélni őket arról, hogy sztrájkoljanak. Ugyanakkor, amikor mi a másik szakszervezeti vezetővel, Rotter Oszkárral megjelentünk, a vita egy bizonyos fázisában már ott tartottunk, hogy biztonsági őrrel akart minket kivezettetni a színpadról

– idézte fel Bárány, aki szerint szerdán folytatódik a sztrájk, aminek eredményeképpen akár el is maradhat az estére meghirdetett Hunyadi László előadás. Ókovács Szilveszter az elmúlt napokban több Facebook-posztban is cáfolta Bárány Balázs Péter – szerinte túlzó és önellentmondó – állításait az operaházi bérfejlesztések mértékéről.

Én tényleg szívesen harcolok bárkivel és bárki ellen az előadásainkért, a közönségünkért és a kollégáimért is, de nevetségesen demagóg hazugságokkal csak magunkra haragítjuk az adófizetőket. Józanságot kérek, és azt, hogy aki nem ért hozzá, ne beszéljen róla, mert csak ártani tud vele

– írta a főigazgató, máshol pedig azt a kérdést tette fel, hogy vajon demagógia vagy diszkalkulia szakon végzett-e Bárány Balázs.