Így került elő a kisvárosi múzeumból lopott ősrégi földgömb

— Te jó isten! Már megint?

Az ügyeletes törzsőrmester meredten nézett a telefonkagylóra, mintha attól várna magyarázatot az előbb befejezett beszélgetéssel kapcsolatban. De a túloldalon már letették a telefont.

— Mi történt? — kérdezte az ügyeletes tiszt és közben megdörzsölte az arcát arra számítva, hogy felélénkül ettől a mozdulattól. Még egy órája volt hátra az aznapi szolgálatból. Reménykedett benne, hogy eseménytelen egy óra következik. No, ez a reménye kezdett szétoszlani, hallva a pultnál álló törzsőrmester sóhajtását.

— Jelentem, bejelentés érkezett a múzeumból.

— Na! Látták Batthyány Ádám szellemét? Mert azt ne mondja, hogy megint betörtek! Az nem lehet! Hiszen, még nyitva vannak.

— Miért lennének nyitva este 10-kor?

— Ma a tűzijáték miatt nyitva tartanak. Az erkélyről jól lehet látni a parádét. Aki pedig nem kíváncsi az ünnepi beszédre, annak ez igen jó hely. Mert oda nem hallatszik fel a partról semmi a szövegelésből.

Mi az a Matiné?

Vasárnap délelőttönként egy-egy regényből mutatunk részletet, jobbára kortárstól, remek szövegeket, történeteket. Ha tetszik, az oldal alján ott a kötet szerzője, címe, kiadója, irány a könyvesbolt vagy a könyvtár. Hogy most nem is vasárnap van? Sebaj. Ünnep idején is jár olvasnivaló.

A Matiné eddigi termését itt találni.