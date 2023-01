Saját lőporukkal robbantott fel törököket Gersei Benedek

Ismét egy kis hazai. A gersekaráti Pintér György tanár úr legújabb kötetével matinézunk.

Harcban a föld alatt

Magvető hava tizenharmadik napján tehát megindult a döntő támadás. Valóban mindent bevetettek a törökök, amit eddig, de semmi új nem jutott eszükbe, az eddigiek meg nem váltak be. Folyt a harc és a vér a falakon, a tornyokban, a török ostromárkokban és a föld alatt is. Ez volt az aknaharc. A törökök földalatti járatokat ástak a várfal alá, majd az itt kialakított üreget megrakták lőporos hordókkal. Ha ezt felrobbantották, a fal, nagy eséllyel leomlott vagy annyira romossá vált, hogy ott érdemes volt támadást indítani. Ezek megelőzésére, megakadályozására várszerte figyelődobokat és tálakat raktak le a falak mellett.

A dobok feszes bőrére szórt száraz borsószemek apró mozgása, csakúgy, mint a tálakban a víz gyűrűzése mutatta, hogy alatta remeg a föld – ásnak a törökök.

A várvédők ellenaknák ásásával harcoltak. Ez a harc itt a föld alatt nem volt olyan látványos, mint fenn a falakon folyó kézitusa, de legalább annyira volt fontos. A várvédők, miután kiderítették, merre ás az ellenség, leástak a török alagútba, és vízzel elöntve, vagy a járatot bedöntve, esetleg berobbantva akadályozták a lagumdzsik munkáját. Egyszer előfordult az is, hogy a kiásott járat ráomlott az aknászokra. Ott pusztult az egész csapat. Mind a hat ember. Ennyiből állt egy ilyen aknász sihta. Egy robbantómester és öt „vakond”. Közülük ketten ástak, ketten lapátoltak, egy pedig zsákban vagy trágon kihúzkodta a kiásott földet. Ő a rakományát maga után húzva hátrált ki a járatból, hiszen nem volt annyi hely, hogy meg tudjon fordulni. Csúfolta is a többi vakond – ahogy az aknászokat nevezték –, hogy ő nem is vakond, hanem rák, mert mindig hátrafelé megy. Egy ilyen „vakond”-csapat vezetője lett a korábban tűz- és robbantómesternek kiképzett Gersei Benedek is.

Mi az a Matiné? Vasárnap délelőttönként egy-egy regényből mutatunk részletet, jobbára kortárstól, remek szövegeket, történeteket. Ha tetszik, az oldal alján ott a kötet szerzője, címe, kiadója, irány a könyvesbolt vagy a könyvtár. A Matiné eddigi termését itt találni.

Ezért nem csoda, hogy az utolsó csata Benedeket nem a várfalon, vagy valamelyik bástyán, hanem ásóval a kézben a föld alatt találta. Előző este, mivel a nyirkos időben a dobok bőre meglágyult, így a rájuk szórt borsószemek mozgása nem árulta már el biztonsággal a föld alatt végzett munkákat, a vizes fazekak, tálak jelezték, hogy a török újabb aknába kezdett. A rezgés erősségéből azt is meg lehetett mondani, hol. Így aztán minden robbantáshoz értő, épkézláb embert összeszedtek ellenakna ásására. Most aztán ölnyi mélyen a föld alatt aknászok kúsztak, rövidnyelű ásóval, csákánnyal, zsákokban hordva ki a kiásott földet, a szűk járatban, hogy megtalálják és szétverjék a török aknát. Fölöttük a felszínen is folyt a harc. Már jól aláásták a falak alapozását és vagy nyolc-tíz ölre eltávolodtak a várfaltól.

Benedek hátra nyúlt és előre húzta a kis, füles cserépben lobogó mécsest. Aztán hirtelen elfújta. A mécs lángja ugyanis az előbb meglobbant, ami azt jelentette, hogy szemből valahonnan levegő jött. Megvolt a török akna! Lassan hüvelykről hüvelykre, kézzel merték, simogatták félre a lazult rögöket. Aztán vékony fénycsík jelezte, hogy csak egy, akár kézzel is átüthető földréteg választotta el a lagumdzsiktól az oldalról ásó magyar aknászokat. Már hallatszott is az ásók élének sercenése és a török aknászok torokhangú beszélgetése. Benedek pisszentett kettőt. A mögötte hasaló társa előreadott egy vaskos, tölcséres csövű fegyvert, egy mordályt.

Nem golyóval töltötték meg a kétujjnyi tömzsi, trombitaszerűen szélesedő csövet, hanem a fojtás rongya alatt maréknyi ólomsörét lapult. Ez szűk, zárt térben borzalmas pusztításra volt képes.

De, hogy a hatását ki tudja fejteni, kellett egy ölnyi távolság, hogy az apró lövedékek felhője szét tudjon nyílni. Hely, az éppen elég kevés volt a szűk járatokban, de mindent meg kellett próbáni a török akna szétverésére. A következő pillanatban a föld leomlott a török akna és Benedekék ásta járat között. Egy pillanatra feltűnt a lagumdzsik meglepett arca a saját mécsesük gyenge fényében. A gersei legény átnyomta a mordály széles csövét a nyíláson. Dörrenés. A járat mennyezetéből apróbb földkoloncok potyogtak le a lövés hatására. Kicsit süket volt mindenki az éles dörrenéstől, ami a zárt térben még inkább hangosnak tűnt. A három lagumdzsi lerogyott. Negyedik társuk négykézláb menekült az ellenaknánál valamivel tágasabb járatban. Benedek bejutott a török aknajáratba. Első dolga volt, hogy a szurkos gyújtózsinórt kirángassa a robbantáshoz előkészített három hordóból.

— Ha e’ ffölrobbant vóna, letérdelt vóna a fal — jegyezte meg az egyik aknász.

— E’mmá’ nem! — szusszant elégedetten Benedek, miközben kötelet hurkolt az egyik hordóra. — Na, figyelletek! Meg köllene tréfányi a kontyosokat. Bellebbb vüszöm az ü aknájukba azt a hordót aztán e’robbantom. Asziszik, akko’ szüret. Előgyünnek. A föntiek meg pofán puskázzák üket! Me’kkö velek beszényi. Te Andris, szóllá a Fügedy hadnagy urnak! Attu kezve, ho’ visszakiátottá a likba, eszámulok háromszázig, osztá robbantok.

Balla Andris, Benedek kenyerespajtása elkezdte maga után húzni a járatban az egyik zsákmányolt hordócskát, egy másik aknász a másikat.

Végül ketten maradtak az elfoglalt török aknajáratban. Benedek társa újratöltötte a mordályt.

Tisztában volt vele, hogy itt a föld alatt is előfordulhat bármi. Jobb fölkészülni! Aztán vártak. Eltartott egy darabig, amíg azok ketten kiértek a hordókkal a fal túloldalán. Ott aztán elmondták Fügedy hadnagynak, hogy mit végeztek:

— Hadnagy uram ­— kezdte Andris, az összevissza kötözött arcú Fügedyhez fordulva. A hadnagy pár napja komoly fogfájással küzdött. Aztán előző nap reggel egy a falra felkapaszkodott dzsebedzsi buzogányával az arcába ütött. Igaz, hogy folyt a vér, de az újra eszmélő hadnagy megállapította, hogy a négy kitört foga között volt a fájós is, amiket a török buzogánya kiütött —, a vakondok megtalálták a török aknát!

— Akkor pusztítsák el! Miért köllök ehhöz én? — mordult föl a kötések miatt letompult hangján Fügedy.

— Avve nincs gond. Itt a két hordó puskapor. De a harmadikkal… — folytatta a magyarázatot a legény. A hadnagynak tetszett az ötlet.

Majd Andris visszarohant az aknajárat nyílásához és bekiabált. Körülbelül négy percük volt. Közben Fügedy hadnagy ordítva, kiabálva összeszedett minden puskás embert. A török a többi falrészt vadul támadta, de ezt békén hagyták. Nem lett volna jó, ha a reményeik szerint leomló várfal – ahogy ők ez elképzelték – a saját janicsárjaikat nyomta volna agyon. Így ezen a szakaszon nem volt akkora a „forgalom”.

Múltak a percek. Aztán Benedek feje jelent meg a nyílásban. Fürgén kikapaszkodott és már gurult is félre, hogy a mögötte jövő is gyorsan kiérjen. Igaz, hogy betemették az áttörést, de tudták, hogy a robbanás egy kis része áttöri a sebtében visszalapátolt földet és átjön. Aztán tompa dörej hallatszott. Égig érő füstoszlop tört elő a föld alól, nagy gödröt tépve a földbe úgy öt-hat ölnyire a faltól. Abban a pillanatban a közeli házromokban, árkokban rejtőző török gyalogság elindult. Puskás, nyilas janicsárok tömegei, könnyű fegyverzetű aszabok, puskás tüffencsik, delik rontottak elő.

A sűrű füsttől nem láthatták, hogy a fal még áll. Ahogy áttörtek a füstön, jött a meglepetés. Minden lőrésből és a fal tetejéről sortűz ropogott rájuk, egyszer, kétszer, háromszor. Hullottak a törökök.

Aztán Gergely deák furfangos bombái kezdtek hullani közéjük. Ezek többszörösen is robbantak, s a bombába berakott, a robbanás hevétől megolvadt kéndarabok szerte fröccsenve égettek mindent, amit elértek. A maréknyi üveg vagy cserépdarabok pedig arattak. Dühödt, majd rémült ordítás hallatszott. Mindenfelé halott vagy sebesült törökök. A maradék észvesztve menekült vissza ebből a valóra vált tüzes pokolból. Igaza lett Gergely deáknak, akit Bornemisszának is neveztek: „— Ma leszen — szólt Gergely deák bajnokaihoz — eddigi nyomorúságainknak vége. Ne féljünk semmit, bátran viaskodjunk, ha ma visszaverjük őket: többé nem lesz kedvök az ostromot megújítani, hanem gyalázattal fognak innen eltakarodni. — Rajta magyar! Jézus segíts!”

Nemsokára Mekcsey érkezett. Meghallotta a robbanást és idejött megnézni, kell-e segítség. Meglátta a kormos arcú Benedeket, amint ott vigyorgott egy üres hordón ülve.

— Te robbantottál?

— Igen, én! Török porral a törököt.

— Ez derék! Jól dolgoztak a vakondok!

— De jól ám, vicekapitány úr!

— Most jön majd az istenhozzád! — nevetett megkönnyebbülten Mekcsey, hiszen látta, a fal ép és a legények is rendben voltak — Csak figyeljetek!

— Milleny istenhozzád? — kérdezte Andris.

— Csak figyeljetek a városi oldalon!

Talán egy fél óra telt el. A török újabb lendülettel indult rohamra. Látszott, a két vezér ma mindenképpen ki akarja csikarni a győzelmet.

A csauszok korbáccsal hajtották az éhes, fáradt, fázó, sokszor beteg és egyre reményvesztettebb harcosokat a vadul ellenálló vár falaihoz.

Úgy tűnt a „rossz akol” védői kifogyhatatlan erővel bírnak. Pedig, ha tudta volna Ali pasa, vagy Ahmed, hogy a lőportartalék a végére ért, s nem volt a vár népe között, néhány gyerek kivételével, aki ne sebesült volna meg. Ki könnyebb, ki nehezebb sérüléssel harcolt, de ott volt a helyén. A férfiak mellett az asszonyok is ott voltak a harcban.

Most azonban szinte mindenki meghökkent. A bástya melletti, már összevissza lőtt, rongyos palánkot megbontották a védők. A szétnyíló palánkon megjelent egy kormos, égett, deszkadarabokkal össze-visszafedett malomkerék. Egy pillanatig állt ott a nyílásban, majd megindult a meredek sánc oldalán, miközben kis füstfelhő vette körül. Még le sem ért a fal előtti térségre, már szikrázott és kisebb lángokat lehetett látni a keréken körben. Aztán beindult a fura fegyver. Kékes lángok csaptak ki minden irányban. Az olvadt kén rátapadt az ordítva menekülő törökök ruhájára, bőrére. Közben nagy dörrenésekkel sültek el a kerék oldalába épített puskacsövek, amik üvegcserepeket, ólomsörétet lőttek a tömegbe. Majd újabb lángok után a Dobótól kapott mozsárágyú, ami száz ölnyi távolságra lőtte az égő tölteteit. Sikoltozás, ordítás kezdődött. Nem volt olyan erő, ami megállíthatta volna a páni félelemben menekülő tömeget. Elsöpörtek mindent és mindenkit, csauszokat, jaszulokat, minden rendű és rangú rendfenntartót és méltóságot. A támadás összeomlott.

— Na, ezeket aztán jól megfuttattuk! — kiáltott fel az egyik puskás legény. Nevetés harsant föl. Régen várt, felszabadult nevetés.

Estére a törökök valóban visszahúzódtak. A várbeliek nekifogtak a holtak összegyűjtésének. A falon belül maradt török holttesteket egyszerűen kiszórták a várból, mint a döglött kutyatetemeket. A halottak összegyűjtés már második napja tartott.

Pintér György: Hősök a ködből

Szülőföld Könyvkiadó Kft.