A Micimackó-horror lett az év legrosszabb filmje

Hagyományosan az Oscar előtt kiosztották Hollywoodban a legrosszabb teljesítményekért járó Arany Málna-díjakat. Tavaly az Shazam! Az istenek haragját, a Feláldozh4tókat, a Ghostedet és a Micimackó: Vér és mézet gyűlölték a leginkább a szavazók, ezek közül is az utóbbi tarolta végig a mezőnyt öt díjat bezsebelve. Nem állt meg egy díjnál Megan Fox sem, aki nemcsak a Feláldozh4tók, hanem a Johnny & Clyde miatt is nyert. Az akciófilm negyedik részéért egyébként nemcsak őt, de Sylvester Stallonét is a legrosszabbnak választották.

A Megváltó-díjat idén Fran Drescher színésznő, a SAG-AFTRA elnöke kapta a hollywoodi sztájk alatt végzett munkája miatt. A 2015-ben először odaítélt díjat azoknak a művészeknek ítélik oda, akik korábban Arany Málnát kaptak, vagy sokszor jelölték őket, azóta viszont bizonyítottak.

A legrosszabb teljesítmények:

Legrosszabb film: Micimackó: Vér és méz

Legrosszabb színész: Jon Voight (Mercy)

Legrosszabb színésznő: Megan Fox (Johnny & Clyde)

Legrosszabb női mellékszereplő: Megan Fox (Feláldozh4tók)

Legrosszabb férfi mellékszereplő: Sylvester Stallone (Feláldozh4tók)

Legrosszabb páros: Micimackó és Malacka (Micimackó: Vér és méz)

Legrosszabb remake, folytatás vagy rip-off: Micimackó: Vér és méz

Legrosszabb rendező: Rhys Water (Micimackó: Vér és méz)

Legrosszabb forgatókönyv: Micimackó: Vér és méz

Megváltó-díj: Fran Drescher

A Micimackó: Vér és mézről lapunk sem volt túl jó véleménnyel.