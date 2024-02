Egy lépéssel közelebb kerülhet az eredeti arcához a magyar modern építészet mellőzött csillaga

A pesti belváros tele van szem előtt lévő, sokak számára mégis ismeretlen építészeti csodákkal: nem kivétel ez alól a jó részén szinte élhetetlen városi autópályává vált Rákóczi út sem, ahol ma szerencsétlen esetben akár három felüljáróval is találkozhatnánk.

A másfél kilométeren át egymást követő épületeket a legtöbben egyáltalán nem ismerik, hiszen a dübörgő forgalom zajában az embernek nincs igazán kedve ahhoz, hogy a szükségesnél akár csak egy pillanattal is többet sétáljon a járdákon. Ez nyilvánvalóan hiba, hiszen a zárva tartó üzlethelyiségekkel tarkított házak sorában lapul például a modern magyar építészet egyik első oszlopa, a Budapest-Erzsébetvárosi Bank központjaként, illetve bérházaként született 18. számú lakóház, ami elegáns vonalaival és díszeivel ma is vonzza a szemet:

A mára a tömb fontos tagjává vált óriásnak persze nem volt könnyű a beilleszkedés: a századfordulón tucatszámra születő pénzintézetek egyikeként létrejött Erzsébetvárosi Bank 1907-ben kaparintotta meg a telken álló, Budapesttel egyidős háromemeletes sarokházat, hogy a helyén saját székházát, illetve a havi fix bevételt hozó lakások egy csoportját építtesse fel.

Az 1911 tavaszán kiírt tervpályázatra végül húsz terv érkezett, közülük pedig a fájdalmasan korán elhunyt Lajta Béláé (1873–1920) bizonyult a legjobbnak. Az akkorra már számos fontos, ma is látható munkát – többek közt síremlékeket, a ma a Mozgásjavító Általános Iskolának otthont adó első Vakok Intézete épületét, a fővárosi zsidóság ma az Idegsebészeti Klinika által használt egykori szeretetházát, a Vas utcai iskolát, valamint a jelenleg Új Színházként ismert Parisiana Mulatót is – jegyző mérnök semmit sem bízott a véletlenre, hiszen egy gazdagon díszített homlokzatot fordított az ezen a szakaszon már sűrűn beépült utca felé:

A németországi Göslar Lajta által is meglátogatott (saját képei ezekről itt láthatók) több épületéből táplálkozó, az 1528 óta álló Mönchehaus kapuzatával, valamint a bécsi építészet zsenije, a tervező által jól ismert Adolf Loos (1870–1933) ma csak Looshausként emlegetett premodern saroképületével egyértelmű hasonlóságot mutató épület végül nem ezzel az arccal vált valósággá, az 1911 őszén elindult építés után a bank ugyanis érezte, hogy nem lesz elegendő pénze az ambiciózus rajzok megvalósítására.

Az építész 1912 nyarára kétszer is módosított a terveken, csökkentve és finomítva a díszítményeket, ezek azonban semmit sem változtattak a lényegen: az alsó szinteken

üzlethelyiségek, valamint az irodák és a pénztárterem, felette pedig négy emeletnyi lakás, illetve a kiszolgáló helyiségeket rejtő legfelső szint kapott helyet.

A város felé mutatott arc eközben persze gyökeresen átrajzolódott, a gazdagon díszített pilléreket

a Rákóczi út felé ugyanis tíz méter magas, hosszanti barázdákkal tagolt (kannelúrázott), vájatolt oszloptörzsek váltották,

a lakószintek tagolása ugyanazon az oldalon vertikálisról horizontálisra változott, középső öt ablaktengelye közt stilizált magyaros kerámiadíszek tűntek fel,

a manzárdtetőt egy, a homlokzat síkjától visszaugratott, szintén díszekkel borított tetőszint váltotta fel,

a két alárendelt homlokzat szimpla téglaburkolatot kapott.

A projekt jogi oldalról sem indult zökkenőmentesen, a tervek ugyanis

több szempontból is túllépték az építési szabályzatban meghatározott maximális értékeket.

A problémát a bank vezérigazgatói székben ülő Ehrlich G. Gusztáv (aki a már említett zsidó szeretetotthon építőbizottságának elnökeként, illetve a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyetteseként jól ismerte az építészt) befolyásos városatya lévén végül sikeresen áthidalta – írta a ház építéstörténeti dokumentációjában Bor Ferenc művészettörténész.

Az 1912 novemberében elkészült sarokház átadása után nem aratott osztatlan sikert a művészeti életben – A Lakás (1912/9-10.) névtelen szerzője például egy hosszú bekezdést szentelt neki, amiben nem csak a Rákóczi úti „szörnyépítkezések” egyik tagjaként mutatja be, de egy kínos viccekkel teli gondolatmenetben hozzátette:

Ez a ház most épül, ugynevezett becsületes ház, mert anyagot tényleg nem hazudik, a legvörösebb ház a Rákóczi-uton, sőt, egész Budapesten, mintha nemcsak önmaga miatt, hanem a Rákóczi-ut valamennyi ház-ujszülöttéért pirulna. A házat Lajtha Béla tervezte, akinek most iskolai építkezései nyomán annyi vörös téglája maradt, hogy sietve hatemeletre rakta őket. Nagyszerü egy ház ez. A kinaiak ennek a nyomán építették ötezer és néhány év előtt a kínai falat, amelyhez, mint ismeretes, a rettenetes ciklonkövekből, rabszolgákkal hordatott hatalmas várkaput szintén Lajtha Béla építette – vasutcai iskola bejárataként. Ilyen és hasonló tréfák után nem csodálkozunk, hogy a Rákóczi-uti nagy vörösén lőrések szimbolizálják az ablakokat, vörös cementkő-léniák különítik el az emeleteket és zöld vakolat-falak álpatinájával tagadják el a hatodik emeletet. Szerencséje ennek a háznak, hogy nincsen teteje. Mert ennek tényleg nincsen teteje.

A tizenhárom hónapos munkával valóra vált palotáról a velencei Palazzo Ducaléval, azaz a Dózsepalotával is formai rokonságot sejtő rendező-esztéta, Bárdos Artúr (1882–1974) épp ellenkező véleménnyel volt – néhány hónappal később ugyanis már így fogalmazott: az nincs ugyan szerencsés környezetben, de

feltűnően karcsú oszlopai és nyugodtan tagolt, sík felső tömege kecses ellentétben állnak egymással,

ezt a képet pedig művészi díszek teszik igazán különlegessé.

Ismert arcok a vezetésben Az Erzsébetvárosi Bank irányítói közt a felső tízezer, valamint a felső középosztály számos fontos arca feltűnt: elnöke a ház építését megelőző években a mátyásföldi villatelepet életre hívó építész és építési vállalkozó, a többek közt a Dozzi-villát, illetve a Bakáts tér eklektikus csodáját jegyző Paulheim József (1848–1921) volt,

(1848–1921) volt, igazgatóságában hosszú időn át helyet kapott a magyarországi cementlapgyártás egyik legfontosabb arca, a gyárát a Rottenbiller utcában üzemeltető Walla József (1855–1920),

(1855–1920), felügyelőbizottságában pedig Hudetz János (1854–1930) építész, a már említett Paulheim veje és több esetben tervezőtársa, valamint a New York kávéházat létrehozó, később saját, Népszínház utcai bérházukat Lajtával megterveztető Harsányi testvérek egyik tagja, Adolf is helyet foglalt.

A pénzintézetnek szánt tér felett a diákként még színésznek készülő Lajta emeletenként két öt-, illetve egy háromszobás lakást tervezett úgy, hogy ezek minden egyes lakóhelyisége utcára nézzen. Ez a helyzet szerencsére máig sem változott, a lakások feldarabolása azonban már a második világháború derekán, 1942-ben megkezdődött, az 1956–1960 közötti időszakban pedig tömegessé vált, így számuk megháromszorozódott.

A legnagyobb változást persze nem ez, hanem az alsó szintek átalakulása hozta magával: a bank már az építkezés lezárulta előtt érezhette, hogy nem fogják tudni belakni a rendelkezésre álló teret, 1913 elején pedig úgy döntött, hogy bérbeadja az irodákat is: a Rákóczi úti oldalt így az Antal és Hosszú Divatháza, a város legkevésbé kiszámítható trolivonalának is helyet adó Dohány utcai frontról elérhető helyiségeket pedig a Magyar Vaskereskedelmi Rt. foglalta el.

Utóbbi neve ma is olvasható a hátsó front középerkélyének mellvédjén:

Az Antal és Hosszú (a cég egy Gróf József által jegyzett plakátterve itt látható) a külső helyett a belső arcát változtatta meg.

A sosem használt pénztártermet 1914-1915-ben egy karzattal választották ketté,

a berendezést, illetve magát az átalakítást pedig a két világháború közti művészeti élet zsenijére, a grafikusként, építészként, illetve bútortervezőként egyaránt csúcsra érő Kozma Lajosra (1884-1948) bízták.

Nem tudni, mekkora részt vállalt Kozma és az épület kapcsolatának pontos foka kérdéses, hiszen az építész 1910 és 1913 között, tehát a tervezés teljes hosszában Lajta tervezőirodájának feje volt, így számos szakértő szerint a Szervita téri Rózsavölgyi-ház mellett a Rákóczi út felé néző díszek is az ő tehetségét dicsérik. A témában Kozma később maga is megnyilvánult, egyértelmű állítást azonban nem tett: önéletrajzában mindössze annyit írt, hogy több helyiség belső arcának formálásában működött közre.

Ezzel párhuzamosan a földszint járószintje felett tíz méteres magasságban átívelő, vasszerkezetű üvegtető is megmaradt, amit teljes szépségében ma leginkább csak az eredeti rajzokról ismerünk.

A főhomlokzat alsó része ennél egy fokkal szerencsésebb sorsra jutott, a két világháború közti időszakban ugyanis több jó fotó is készült róla, így láthatjuk például a divatház feliratait, valamint a kor építőiparának egyik vezető vállalata, a Haás és Somogyi bronzműves osztálya által készített üzletportálokat, rajtuk a középvonalukban végigvonuló díszekkel:

Sajtópalota Az alig néhány hónappal az 1848-49-es forradalom és szabadságharc lezárása után született Pesti Napló közel nyolc évtizedes fennállása (1850-1939) alatt számos pesti épületben talált otthonra: ezek közül a legismertebb a Pallasz Athéné szobra által őrzött, nemrég szállodává vált Rákóczi út 52., illetve a ma lakóházként hasznosított Erzsébet körút 18-20., történetében fontos szerep jutott azonban a cikkünkben bemutatott háznak is: három éven át, 1917 augusztusától 1920 októberéig ugyanis itt működött a szerkesztőség, ami olyan fontos szerzőkkel is büszkélkedhetett, mint Tábori Kornél (1879-1944), a magyar bűnügyi újságírás, illetve a hazai szociofotográfia atyja. A lapvezetés az akkor harmincas és negyvenes évei fordulóján járó szerzőre nemcsak íróként és fotósként számított, hiszen havi 800 koronás bérét ezerre kerekítették fel, cserébe azért, hogy ő rendezi és frissíti az újság a ház aljában lévő képes kirakatait, ahonnan az emberek szinte azonnal értesülhettek a legfrissebb hírekről.

Az átépítések a Fővárosi Gázművek 1927-es tulajdonossá válása után folytatódtak: előbb a beköltözéskor, majd tíz évvel később is átfaragták a saját terüket, ezt pedig a már említett lakásfeldarabolások után is folytatták: 1963-1965 között teljesen átépítették a kívülről ötven éve érintetlen alsó részt,

modern alumíniumportállal szétrombolva a Lajta által megálmodott arcot, de az udvarról fényt beengedő üvegtetőt is kiradírozták.

Az 1958 óta műemlék jellegűnek számító, de állandó védettséghez csak 2001-ben jutó épületet ért megpróbáltatások ezzel még nem értek véget, hiszen 1979-1981 között ugyan visszaállították a mellékhomlokzatok műkő felületeit, díszeket pótoltak, valamint újra vöröslemez borítást kapott a főpárkány. Az évtized további részében azonban

előbb a hátsó lépcsőház kapott új acélszerkezetet, majd a főlépcsőház bronz díszeinek jó része, illetve a liftajtók és az eredeti liftszekrény is eltűnt.

Aztán eljött az 1987-es év, amikor a tetőfedést a folyamatos beázások miatt horgonybádogra cserélték,

a teraszra érkező esővíz új csatornákba való irányítása érdekében pedig áttörték a tömör mellvédfalat, hogy kiválthassák a hetvenöt éve a falban elrejtve szolgáló vörösréz csöveket.

A Gázművek végül egy évvel később, 1988-ban hagyta el a házat, az irodaszintek, illetve a modern hátsó lépcsőház pedig egy időre funkció nélkül maradtak.

A jelenlegi tulajdonos, a főváros által az induló, illetve kis- és középvállalkozások segítésére, valamint a budapesti üzleti szféra, illetve a Fővárosi Önkormányzat közti kapcsolattartásra 1993-ban megalapított Budapesti Vállalkozási Közalapítvány (BVK) 2003-ban érkezett a falak közé: a BVK az elmúlt két évtizedben belakta a rendelkezésre álló tereket, az első pillanattól kezdve szükséges felújítás, illetve a megmaradt értékeket megtartó és megújító modernizáció azonban csak nem vált valóra.

Lehetett volna ez másként is, hiszen a modern magyar építészet egyik ikonja, a főváros egyik leginkább megosztó épületének tartott Lehel Csarnokot, illetve az Oscar-díjas Saul fia díszleteit is jegyző Rajk László (1949-2019) 2005-ben, Novák Zsuzsa és Joó Éva építészek közreműködésével három tervjavaslatot is készített, ezek egyikét pedig részletesen ki is dolgozta.

Ez nem műemléki restaurálási vágyat jelentett, Rajkék a két födémmel, illetve álmennyezettel is összenyomott pénztárterem díszeit, illetve fa falbukolatait ugyanakkor mégiscsak megőrzésre és felújításra javasolták, sőt, arra is rámutattak, hogy a főlépcsőház emeleti és lakószinti részein igen sok eredeti dísz megmaradt, ezek megmentése és esetleges pótlása pedig létfontosságú.

Ezen felül a belső udvar fedésének, illetve a köztes födémek eltüntetését is javasolták, így

akár a Lajta-féle tervekben látható üvegezett felülvilágító, valamint a három szintes belmagasság is visszatérhetett volna.

Az építészek a vaskos anyagban hozzátették: a pinceszint csak hellyel-közzel lehet használható, ott ugyanis 1965-ben óvóhelyet alakítottak ki, így a belmagassága 2,20 méterre csökkent.

Rajk és kollégái sikeresen felismerték, hogy az átépítés során a parkoló autóknak is helyet kell adni, így a BVK-val való egyeztetések után megkereste az arany középutat: a Dohány utcai oldalon két autó részére emelőlemezes parkolót akart kialakítani, ennek pedig talán műemlékvédelmi oldalról sem lett volna akadálya.

Az már egy fokkal nehezebb, hogy miként nyomták volna át a terveket bíráló tanácsokon a homlokzati oszlopok a meglévő függönyfalak „fogságából” való kiszabadításának ötletét, amivel kis mértékben árkádosíthatták volna az épületet.

A rajzok ugyanebben az évben feltűntek egy előzetes műemlékvédelmi hatósági egyeztetésen, ahol az akkor még létező Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) jelezte:

a homlokzatnak hűebben kell követni a Lajta-féle koncepciót, de örültek annak, hogy a terveken megjelennek az építés korára jellemző elemek, azt azonban nem jelentették ki egyértelműen, hogy ennek a részét képezi-e az árkádszerű részek teljes elvetése.

A terv örökre egy fiók mélyén maradt, a BVK nemrég azonban arról értesítette a szerkesztőségünket, hogy újra csak a terek megújítását tűzték ki célul: a Böröczffy Mérnök Iroda Kft. nemcsak gőzerővel dolgozni kezdett a bérelhető irodatereket is magában foglaló terület átépítésén, de január 19-én az Országos Építészeti Tervtanács is elfogadta az elkészített tervcsomagot, így az rövidesen elindulhat az építési engedélyezés felé.

Skopál Attila általános igazgató a találkozó során kijelentette: a függönyfalak mostanra elöregedtek, így az utca zaját rég nem képesek kinn tartani, sőt, hőszigetelési problémákat is okoznak, így mind a saját, mind a bérlőik érdekében minél gyorsabb közbelépésre van szükség.

Ezt a problémát az építészek egy, a felső szinten nyitható szárnyakkal rendelkező, keskeny bordákból képzett, sötétszürke szerkezetű üvegfallal akarják orvosolni, az utcai képet azonban igyekeznek az eredeti állapot felé közelíteni, így

visszahoznák a réz domborműves frízt és a száz éve divatos luxfer prizmás sávot (ennek funkcionalitása az utólagos osztófödém miatt megkérdőjelezhető), a kirakatszekrényt megfelelő anyagi forrás rendelkezésére állása esetén ponyvával fednék, az üvegfelületek közé pedig falikarokat állítanának.

A Böröczffy-iroda három tagja (felelős tervező: Böröczffy István, építész tervező: Molnár Gergely, munkatárs: Preska Botond) a vörös mészkő elemek javítását, tisztítását és impregnálását is elvégezné – enélkül nyilvánvalóan egyetlen felújítás sem futhat végig –, a valódi változást azonban a fenti átalakítások, illetve a Rákóczi és a Dohány utcák felé nyíló Kádár-kori alumínium kapukat is lecserélnék: helyükre

faszerkezetű, alumíniumpanelekkel borított utódot helyeznének, amik formájukban a még meglévő eredeti lakásajtókat másolnák.

A tervezők a Rákóczi úton és a Nagykörúton az elmúlt két évtizedben számos alkalommal elindítani akart portálprogramok felé is tesznek egy gesztusértékű lépést: a Blaha Lujza téri Corvin Áruházhoz hasonlóan itt is igyekeznek majd visszafogni az üzlethelyiségek bérlőit, így a neveik túlburjánzó szörnyek helyett dombornyomott vagy lézervágott, fekete porszórt acél elemeken valósulhatnak meg.

Az építészeknek nem volt könnyű dolga: a rekonstrukciós projekt alapját ugyanis nem a módosított engedélyezési terv adta, a kirakatszekrények eredeti képéről pedig sem kép, sem rajz nem maradt. A házat a bank megszűnésekor alakították át először, a fennmaradt tervek esetében pedig felmerült a gyanú, hogy azok már az első pillanatban sem egyeztek meg teljesen a megvalósult verzióval.

A két világháború közti időszakból fennmaradt képek mindezek mellett ellentmondanak egymásnak, hiszen a kirakatszekrényeken lévő falikarok száma, valamint a kisebb részletek szinte folyamatosan változtak.

A gyors, és egy-egy kivételtől eltekintve csak értékcsökkentő változtatásokról kitűnően írt az Estben (1928. ápr. 8.) Vámos Ferenc (1895-1969), aki Védjük meg az elcsúfítástól szép épületeinket címmel vezette fel a következő gondolatsort:

Ez a palota magában egyedülálló értéke az új építészetnek. Mégis ezzel a palotával gonosz játékot űz a sors. Földszinti helyiségeit eddig egy kereskedő bérelte, aki azonban nem nyugodott meg , […] kiabáló kirakat kellett neki, így derékban törhette ketté Lajta művészi szándékait: egyszerűen eltüntette, bedeszkázta az oszlopokat. Időközben a kereskedő összébb húzódni kényszerült, lemondott bolthelyiségének feléről, hogy átadja helyét a Fővárosi Gázműveknek. [… ami] a bolthelyiséggel együtt, sajnos, a kereskedő torz gondolkozását is átvette és újból bedeszkázta Lajta hosszú oszlopait. A legutóbbi hetekben végül a kereskedő egészen kihurcolkodott boltja megmaradt másik feléből is. Az új bérlő pedig — egy előkelő varrógépgyár — átalakító építkezése során kiszabadította ugyan a palota oszlopait a palota sarokrészletén, de félő, — minden jel erre mutat, — hogy újból be is fogja azokat deszkázni. […] Fővárosunkban aránylag kevés az építészeti remekmű. A meglévők érvényre jutását pedig utcáink silány hirdetési versenyének zűrzavara teszi lehetetlenné. De ez állapotokat végre meg kell szüntetni. Tegyenek egyszer már csodát az illetékes körök, a közmunkák tanácsa, a főváros tanácsa és a képzőművészeti tanács. Amíg nem késő, intézkedjenek a Rákóczi úti Lajta-palotánál. Intézkedjenek, hogy eredeti homlokzata nebántsvirág legyen és maradjon. El kell távolítani a Fővárosi Gázművek kirakatszekrényét, a beköltöző új bérlőnek pedig már eleve meg kell tiltani hasonló ízléseltévelyedést.

A helyzetet még tovább nehezítette, hogy a jelenlegi Vasedény bolt, valamint a BVK Rákóczi úti bejáratai mellett a Dohány utcában is jól látható légtechnikai zsaluk mind megszüntethetlenek, egyúttal pedig a tűzterjedési gátakra is figyelni kell.

Az elmúlt több mint száztíz év átépítéseinek egy része mindezeknek köszönhetően szerencsére eltűnik, a BVK-nak azonban nyilvánvalóan nincs ráhatása az épület több mint felét jelentő bérházi szintekre. A számos fővárosi társasházhoz hasonlóan erős forráshiánnyal küzdő lakóközösség ennek ellenére jól láthatóan mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeikhez mérten a legtöbb érték továbbra is megmaradjon: jól mutatja ezt a felső szintek néhány évvel ezelőtt véget ért homlokzatfelújítása, amivel az épületet máris kiemelték a városi autópálya szürke tömegéből.

A lakóház kapuján belépve persze egymást érik a szocializmus évtizedeinek hanyagságát mutató részletek – ezek közül az első máris a külső kapu kinyitása után látszik, hiszen ha a látogató a feje fölé néz, akkor a mennyezeten egy még véletlenül sem középre illesztett lámpatesttel, valamint az 1912 ősze óta kevés szeretetet látott, kalotaszegi mintájú rézlemezes fedéssel találkozik:

Az utólagosan beépített belső kapun átlépve aztán kicsit megnyugszik a szem, hiszen a gipszdíszek kopottan és szennyezetten ugyan, de a helyükön vannak:

Ez a helyzet természetesen könnyen rendezhető, a liftszekrény már említett hiánya azonban fájó pont, hiszen a lépcsőfordulókban megtörik az egységes kép, amit a belső udvarban is jelenlévő, egykor folytonos fehér, illetve világoskék csempeburkolat, valamint a lépcsőházban ezekhez csatlakozó színes, részben hiányos díszítőcsíkok is erősítenek:

Kedves, illetve érdekes apró részletből a függőfolyosókon sincs hiány – az első emeleti mellvédrácson szintén megjelenik a bank nevének szépen formált kezdőbetűi, a falba egy szívvel csatlakozó korlátkitámasztókat pedig apró madarak őrzik:

Ezek megújítására még nyilvánvalóan hosszan kell majd várni – egy kerületi, állami, vagy akár uniós szinten kiírt műemlékfelújítási pályázaton aratott siker ebben sokat segíthetne. A BVK terei azonban rövidesen remélhetőleg valóban újjászületnek majd, ezzel pedig az épület egy jókora lépéssel kerül majd közelebb az eredeti arcához, és vetkőzi le magáról a Kádár-kor derekán még teljesen korrektnek gondolt, de a ház távlati képére az első pillanattól kezdve negatív hatással lévő részeit.