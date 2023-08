Jön a film, amiben egy apáca egyszerre szüli meg a Messiást és az Antikrisztust

Megérkezett a Deliver Us előzetese.

Szeptember 29-én érkezik a tengerentúli mozikba a hosszú időn át Kill the Child munkacímen futó Deliver Us, ami egy nagyon kellemetlen csavarral újítaná meg a valláshoz kötődő horrorok világát: középpontjában ugyanis egy apáca áll, aki szeplőtelen fogantatással lesz várandós.

A sztori eddig akár még egy mezei történet is lehetne, rövidesen azonban a Vatikán egy egész csapatnyi papot küld a kolostorba, tartanak ugyanis attól az ősi jövendöléstől, ami szerint egy szűz ikerfiút szül:

a Messiást és az Antikrisztust.

A filmhez most egy előzetest is kiadtak, amiből kiderül: a két gyerek már Júlia nővér méhében elkezdte a harcot, sőt, beszélnek is az anyjukhoz.

A rövid részletet felfedező Collider szerint ha a film tényleg olyan lesz, mint ahogyan az előzetese alapján ígérkezik, akkor a nézők nem fognak csalódni.

A Lee Roy Kunz és az elsőként a rendezői székbe kerülő Cru Ennis közös munkájaként születik meg, augusztusban pedig egy tengerentúli fesztiválon már látni fogják a szerencsések. A mozis premierre a tengerentúlon szeptember 29-ig kell majd várni, majd azonnal digitálisan is elérhetővé válik.

Európai moziforgalmazásról – leszámítva egy október 26-i oroszországi premiert – egyelőre nem esett szó.