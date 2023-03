Meghalt Steve Mackey, a Pulp basszusgitárosa

56 éves korában elhunyt Steve Mackey brit rockzenész és producer, aki a Pulp basszusgitárosa volt a zenekar legsikeresebb éveiben. A zenész halálhírét felesége, a stylistként ismert Katie Grand jelentette be az Instagramon:

Három hónapos kórházi kezelés után, miután minden erejével és elszántságával küzdött, megdöbbenve és lesújtva vettünk búcsút ragyogó, csodálatos férjemtől, Steve Mackey-től

– idézi Grandot a Guardian.

A sheffieldi születésű Mackey 1989-ben csatlakozott a Pulphoz, és először a harmadik, Separations című lemezen működött közre. A későbbiekben a Pulp összes stúdióalbumán játszott, köztük a Different Class és a His ‘n’ Hers című lemezeken, amelyeket a 90-es évek közepén a britpop színtér csúcspontjaként tartanak számon. Producerként M.I.A., Florence + the Machine, a Long Blondes és az Arcade Fire dalain illetve albumain dolgozott. A Pulp kétszer is fellépett a Sziget Fesztiválon.