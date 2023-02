Mark Hamill: Zelenszkij jó katonája vagyok

Mark Hamill szerint a legfontosabb szerepe messze nem a Star Wars, hanem Ukrajna megsegítése. A színész már az orosz-ukrán háború kezdete óta nem rejti alá véleményét a témában, Ukrajna ügyének támogatását már több különböző eszközzel kifejezte, és most is szóba hozta a témát a Politicónak adott interjújában.

Színész vagyok, illúzióval és fantáziával dolgozom, olyan vagyok, mint egy modernkori udvari bolond. De az Ukrajna megsegítésében betöltött szerepem sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint amivel eddig foglalkoztam. És boldog vagyok, hogy megtehetem ezt.

A színész arról is beszélt a lapnak, hogy ő „Zelenszkij jó katonája”, s mint ilyen, bármit megtenne, amit az ukrán elnök vagy annak adománygyűjtő csapata kér tőle, minthogy ő „parancsot teljesít”. Kiemelte: megtiszteltetés volt neki, hogy Volodimir Zelenszkij maga kérte fel a csatlakozásra.

Hamill a napokban dedikált poszterekkel szállt be a küzdelembe, és az Army of Drones, azaz Drónok serege projektben is részt vesz, melynek célja, hogy a háború frontvonalában használt drónokat beszerezze, karban tartsa, valamint a drónpilótákat képezze. A projekt már több mint 232 millió eurót gyűjtött össze.

A drónok életbevágóan fontosak ebben a konfliktusban, ők a szemek a magasban, ők védik a határokat és megfigyeléseket végeznek

– mondta el. Azt is állította, hogy amíg az ukrán drónokat felderítés céljából használják, az orosz drónok civileket támadnak.

Hamill nem riadt vissza a politikai állásfoglalástól korábban sem: Donald Trumpot is sokat kritizálta, számos demokrata párti politikus kampányához adta a nevét.