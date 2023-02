Meghalt Burt Bacharach, hatszoros Grammy- és háromszoros Oscar-díjas dalszerző

94 éves volt.

Szerdán elhunyt a legendás zeneszerző, Burt Bacharach Los Angeles-i otthonában – írta meg a Washington Post, amelynek Bacharach sajtósa erősítette meg a hírt. Az 1928-ban Missouri államban született Bacharach többszáz popságert írt hosszú pályafutása során, ezek közül 73 bekerült az Egyesült Államok, 52 pedig a brit Top40-es listára. Dalait több, mint 1000 előadó feldolgozta, és hat Grammyt, valamint három Oscart nyert.

Bacharachot tinédzser korában kezdte el érdekelni a jazz zene, ezért gyakran hamis személyi igazolványt használt, hogy bejusson a manhattani éjszakai bárokba. Ott hallott olyan zenészeket, mint Dizzy Gillespie és Count Basie, akik később hatással voltak rá. Zenei tanulmányai befejezése után besorozták a hadseregbe két évre, Németországba került, ahol táncos mulatságokon zenélt ebben az időben. Az 50-es években Marlene Diertichel is turnézott. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Close to You vagy az Arthur’s Theme (Best That You Can Do), illetve a Raindrops Keep Fallin’ on My Head, amely a Butch Cassidy és a Sundance kölyök betétdalaként vált kultikussá.