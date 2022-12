Kiderült, mi okozta A szomorúság háromszöge 32 éves főszereplőjének halálát

Charlbi Dean váratlanul halt meg augusztus végén.

Nyilvánosságra hozták, mi vezetett Charlbi Dean halálához, aki tragikus hirtelenséggel, mindössze 32 évesen halt meg idén augusztusban. Akkor nem közölték, hogyan halt meg a siker küszöbén álló színésznő, csupán azt, hogy betegség okozta azt, ám a People most megtudta a halál okát is.

A boncolást végző New York-i intézmény szóvivője elmondta, hogy Dean a Capnocytophaga baktérium által okozott vérmérgezésbe halt bele, amelyhez nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a színésznő lépét 2009-ben egy autóbalesetet követően eltávolították. A Capnocytophaga-fertőzés meglehetősen ritka, a baktérium egyik alfaja például a kutyák és macskák nyálában található meg, és általában nem veszélyes az emberre, azonban nagyon ritka esetekben akár végzetes is lehet a fertőzés, különösen veszélyes az autoimmun betegséggel vagy lép nélkül élő emberekre nézve. Azt nem közölték, hogy Dean miként fertőződött meg a baktériummal.

A 32 éves színésznő modellként indította karrierjét, az elmúlt több mint tíz évben azonban filmekben és sorozatokban is kipróbálta magát. A nagy nemzetközi siker idén érkezett el a számára, ő játszotta ugyanis a Robert Östlund által rendezett, Arany Pálma-győztes A szomorúság háromszöge egyik főszerepét.