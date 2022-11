Gyilkosság, ostrom, forradalom – átadták a Verzió Filmfesztivál díjait

Szombaton adták át a 19. Verzió Filmfesztivál díjait a zsűritagok és a szervezők – a megmérettetés négy kategóriában történt, és két közönségdíjat is kiosztottak. A fesztivál hétfőtől online is folytatódik: a legtöbb film és a kapcsolódó beszélgetések elérhetőek lesznek a Verzió online felületén, köztük a legtöbb nyertes film is – áll a VERZIÓ – Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál közleményében. A díjazottak pedig:

Legjobb emberi jogi film: Kis Palesztina – napló egy ostrom alatt álló városból (Libanon, Franciaország, Katar, 2021, r. Abdallah Al-Khatib)

Legjobb diákfilm: A forradalom felfalja gyermekeit! (Burkina Faso, Ausztria, 2020, r. Jan-Christoph Gockel)

Legjobb magyar film: A döntés (Magyarország, Németország, 2022, r. Vízkelety Márton, Ugrin Julianna)

Közönségdíj: Egy újságíró meggyilkolása (Dánia, Csehország, USA, 2022, r. Matt Sarnecki)

Nemzetközi verseny különdíj: Túl a traumán (Horvátország, 2022, r. Vedrana Pribačić)

Magyar verseny különdíj: A magunk módjára üvölteni (Magyarország, Szlovákia, 2022, r. Dér Asia)

A Legjobb emberi jogi dokumentumfilmet a Verzió felhívására jelentkezett, verseny alapon kiválasztott öt nemzetközi hallgatóból álló Diákzsűri vitatta meg és értékelte. A Diák- és elsőfilmes versenyt egy nemzetközi zsűri értékelte, míg a Legjobb magyar filmet Boronyák Rita filmkritikus, Frederik Nicolai díjnyertes belga dokumentumfilm-producer, és Jannik Splidsboel dán filmrendező választotta ki.