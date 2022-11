Közös projektbe fog a Studio Ghibli és a Lucasfilm

A napokban pedig régóta várt Ghibli Park is megnyitotta kapuit.

Sok minden ugyan nem derül ki a Studio Ghibli által közzétett, 15 másodperces Twitter videóból, amin a Star Wars-filmeket is gyártó Lucasfilm logója, majd saját emblémájuk látható, de az azért sejthető, hogy a két vállalat valamilyen közös projekten dolgozik.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Lucasfilm a japán animációkhoz fordul, korábban hét anime stúdióval is együttműködtek a Disney+-on megjelenő Star Wars:Visions című sorozatban – írja a Vulture. Előfordulhat, hogy a 2023 tavaszán érkező második évadban segédkezik majd a Ghibli, bár ez a tervek szerint már túl fog lépni az anime határain, és a világ minden tájáról származó animációs stílusokat vonultat majd fel.

Az mindenesetre nem valószínű, hogy az Oscar-díjas rajzfilmkészítő, Mijazaki Hajao is részt vesz majd a produkcióban, ő ugyanis – a korábbi nyugdíjba vonulásból visszatérve – a 2026-ra ígért How Do You Live? című egész estés filmen dolgozik éppen, ez pedig állítólag már valóban az utolsó Studio Ghibli filmje lesz.

A studió egyébként sem tétlenkedik: éppen november elején nyitotta meg kapuit a régóta várt Ghibli Park, ami lényegében egy Mijazaki filmjeinek (többek között a Chihiro, A vándorló palota, és a Szomszédom, Totoro) látványvilágát megidéző vidámpark. Hullámvasutak helyett azonban egy hibrid park várja a Tokiótól néhány órára fekvő Nagakutéba látogató rajongókat, elképesztő helyszínekkel, berendezett házakkal és szobákkal, valamint rengeteg apró kis részlettel.