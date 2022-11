A Konyhafőnök VIP feszültségével fel lehetne fűteni egy villanyrezsót, és pár versenyzőnek ez jól is jönne

Nem való stresszes nézőknek az RTL celebes főzőversenye, az ugyanis úgy fokozza a drámát percről percre, mintha legalábbis emberéletek múlnának a szuvidált nyúlcombon. Azért jól szórakoztunk A Konyhafőnök VIP nyitóepizódján.

Főzni jó. Nem ipari mértékben, mókuskerék-jelleggel, hanem a procedúrát alkotó folyamatnak tekintve főzni még ennél is jobb, tisztességesen felszerelt, praktikus konyhában, minőségi alapanyagokkal és eszközökkel pláne. Ha pedig mindezt mások csinálják, majd mindezt meglocsolják némi téttel, akkor az ízélmény már tényleg a csúcsra jár. Celebek már nem is hiányoznak. Tényleg nem – de ezt a mai kereskedelmi televíziók a világért sem hinnék el, szóval a tehetségkutatós jellegű eredeti mellett, ahol civilek versenyeznek, itt van nekünk A Konyhafőnök VIP is, ahol híres emberek mérik össze főzőtudományukat, miközben a zsűri tagjai a műsorszerkesztőkkel összefogva módszeresen feszegetik a versenyzők és a nézők idegeit. Nem tudom, kinek olyan ingerszegény manapság az élete, hogy efféle adrenalin hiányozzon neki, de hát Stockholm-szindrómás nemzet vagyunk, miért ne szórakozhatnánk azon, hogy művileg felstresszel a hétfő esti főműsoridő?

A Konyhafőnök VIP az egyik legjobban alkalmazható jelenlegi celebritással, Járai Márkkal indítja a műsort, akinek házasságáról az is több részletet tud, mint amire feliratkozott, aki nem tartja ujját a bulvárhírek ütőerén. Járai a marhapofa meg a szűzérme mellé ide is hozott szaftos celebpletyka-alapanyagot, szembenállását Rácz Jenővel, aki pechjére épp ennek a műsornak az egyik főszereplője: a háromfős zsűri egyik tagja, a két csapatvezető séf egyike. Naná, hogy erre bármely műsorkészítő lelkesen dörzsöli a tenyerét: egy efféle kuktafazékban, nyomás alatt előbb-utóbb ez a dráma minimum sípolni kezd, de nagyobb rá az esély, hogy robban. A nézettség, és a vonatkozó bulvárhírek olvasottsága pedig vele együtt. Erre ugyanakkor egyelőre még várnunk kell – jelenleg a dolog inkább afféle tanmese arról, hogy lám, olyannyira túl sok celebműsor fut a kereskedelmi adókon, hogy a résztvevők nem csupán régi ismerősként köszöntik egymást, de már saját konfliktusaik is vannak, mint egy túl nagyra nőtt, kissé belterjes baráti társaságnak.

A múlt drámáira ugyanakkor nem jut túl sok idő, ahogy ugyanis a kínos és teljesen felesleges kellékekkel kidekorálva megérkezik mind a tizenkét játékos – Járain kívül Fésűs Nelly, Kardos Eszter, Tokár Tamás, Kármán Odett, Kamarás Norbert, Badár Sándor, Pintér Adrienn Ada, Élő Marci, Rubint Rella, Kálid Artúr és Geszler Dorottya – a nagyon is jelenbeli stressz átveszi az irányítást. Az első feladatban egy otthon begyakorolt bemutatkozó ételt kell elkészítenie a versenyzőknek az otthonról hozott alapanyagokból. Egyszerű mutatvány, mi mehetne félre? – gondolnánk, de tévednénk, ugyanis a főzéshez rendelkezésre álló villanyrezsók például hajlamosak a túlmelegedésre munkabeszüntetéssel reagálni, így történik például, hogy a tökéletesnek ígérkező, házi gyúrott szélesmetélt végül nyersen került a tányérra, mert a megfőzéshez soha nem forrt fel a víz.

Az mindenképpen A Konyhafőnök VIP előnyére válik, hogy a műsort olyasvalaki vezeti, akinek nemcsak van köze a témához, de elég komoly köze van hozzá. Fördős Zé ráadásul már a tévéműsor előtt begyakorolta a szereplést, így laza és természetes tud lenni a kamerák előtt is, és a két zsűritársa, az Rácz Jenő és Sárközi Ákos is volt már eleget a tévében ahhoz, hogy mostanra élvezhető jelenléttel tudnak részt venni az adásban, megnyilvánulásaik többsége hihető még akkor is, ha azért érezzük, hogy ki van adva az irány, hogy legyenek kedvesek fokozni az indulatokat. Már az első feladathoz adnak is egy nehezítést a versenyzőknek: egy rulett van a stúdióban a tizenkét versenyző arcképével, és akinél a golyó landol, az kap egy bolognaispagetti-ízű bébiételt, amit fel kell használnia a saját ételében. A nap tétje a továbbjutás a kihívásnapra, ám aki a bemutatkozó főzésnél hibázik, annak is van még esélye, hátha a második kör jobban sikerül, és mivel csak egyetlen játékos esik ki, olyan nagyon nem nagy a tét a játéknak ebben a korai szakaszában. Mindenesetre a nehezítés ritkán jön jól, Ada sem örül neki, amikor a rulettgolyó az ő képénél áll le, de végül megúszósan oldotta meg a nehezítést: a bébipapit egyszerűen belekeverte a chilis bab szószba, ami úgyis olyan fűszeres, hogy teljesen elnyom bármi mást. Aztán persze ettől még az étellel lehet más baj is, ahogy ezt Ada demonstrálta is – de ezt már nem spoilerezném el.

A negyvenperces bemutatkozó főzés után – melyben végig szól a nyomasztó zene, az idő előrehaladtával csak az intenzitása fokozódik – a legjobbnak Élő Marci főztjét ítélte a zsűri, aki egy izgalmas ghánai ihletésű ételválogatást készített, amit láthatólag csak illendőségből nem faltak fel teljesen a zsűri tagjai. A zenész egyébként is nagyon szimpatikusan van jelen a műsorban: csendesen, alázatosan dolgozik, és főleg őszinte lelkesedéssel főz, neki ez láthatólag nem csak egy hakniszereplés. A második feladatban két élénkítő hatású fűszert kellett felhasználni egy nyúlnak legalább két alkatrészével együtt, ehhez a feladathoz az első kör megnyeréséért, könnyítésként Marci nem egészben, hanem feldarabolva kapta meg a nyulat, valamint egy hátráltatás odaajándékozásának lehetőségét is megkapta: Fésűs Nelly munkáját nehezítette azzal, hogy az általa összeválogatott köretalapanyagokat egy láda répára cserélte.

Azért a répával lehet mit kezdeni, Fésűs meg is oldotta a feladatot, a nehézséget jellemzően inkább a húsok okozták: a nyúlhús viselkedését kevesen ismerték, és még azok is meg voltak lőve a szűkös, egyetlen órányi főzési idővel, így többeknek tökéletlen állagú, vagy egyenesen nyers maradt a hús a főzés végére – Geszler Dorottya és Ada dolgát pedig az nehezítette, hogy egyikük sem kóstolta az ételt, előbbi azért, mert vegetáriánus, utóbbi pedig mert sem nyulat, sem tejterméket nem eszik. Végül mégsem ők kerültek veszélybe – nyersen maradt nyúlcombja miatt Kálid Artúr nem folytathatta a versenyt. A többiek a kihívás napján folytatják a játékot, ami után a tábor következik majd – ahol alighanem már ennél is több lesz az izgalom, pedig már itt is – nem hittem volna, hogy ezt valaha leírom – jól esett minden reklámszünet, kicsit megnyugodni. Szóval a koncepció működik, a zsűricsapat üdítően klassz, a dráma is átérezhető – az egyedüli ambivalenciát az okozza, hogy a celebek celebsége gyakorlatilag ebben a műsorban tényleg semmilyen hozzáadott értéket nem képvisel, ahhoz ugyanis túl szoros az idő, hogy a személyiségük érdemben teret kapjon – akkor meg minek. Persze, tudjuk, minek, a kereskedelmi tévécsatornák és a bulvármédia érdekösszefonódását az utóbbi huszonöt évben azért már megtanultuk, de itt tényleg semmi más indokot nem látunk arra, hogy miért többé-kevésbé ismert emberek küzdenek egy pályakezdő támogatásért.

A Konyhafőnök VIP az RTL-en nézhető hétköznap esténként 20 órai kezdettel.