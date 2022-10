Matthew Perry bocsánatot kért Keanu Reevestől, amiért arra utalt, hogy halottnak kéne lennie

Furcsa megjegyzéseket tett Matthew Perry a hamarosan megjelenő könyvében Keanu Reevesre, akitől a színész most nyilvánosan is bocsánatot kért.

Perry könyve, a Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing még meg sem jelent, mégis sorra szivárognak ki róla az egyre pikánsabb részletek. Ezúttal éppen az, hogy a Jóbarátok színésze a leírtak alapján láthatóan nem igazán kedveli Reevest, kétszer is felemlegeti a színészt könyvében, de mindkétszer meglehetősen bizarr kontextusban. Perry River Phoenix haláláról írt, akivel első filmjében, az 1988-as Az ifjú Don Juanban játszottak együtt: hozzá hasonlóan a fiatal színészreménység is drogfüggő volt, 1993 októberében adagolta túl magát. Perry ezzel kapcsolatban azt írta:

Miért van az, hogy az olyan eredeti elmék, mint River Phoenix vagy Heath Ledger már halottak, de Keanu Reeves még mindig köztünk van?

Később egy másik eset kapcsán szintén hasonló kontextusban emlegeti Reevest: mikor Chris Farley 1997-es túladagolásáról beszél, a következőket írja arról, miként reagált a tragédiára:

Lyukat ütöttem a falba Jennifer Aniston öltözőjében, amikor meghallottam. Bezzeg Keanu Reeves még mindig itt van köztünk.

A közösségi média népe érthető módon háborodott fel Perry kissé kegyetlen megjegyzésein, főleg azért is, mert Reevesről általában mint Hollywood legszerethetőbb emberéről szokás beszélni. A kommentelők azt rótták fel Perrynek, hogy ízléstelenül utalgat Reeves halálára.

Perry hamar reagált is, a People-nek eljuttatott közleményében kért bocsánatot a színésztől és a rajongóitól.

Valójában nagy rajongója vagyok Keanunak. Csak kiválasztottam egy random nevet, hibáztam, bocsánatot kérek. A sajátomat kellett volna mondanom.

Perry könyvéről egyre sűrűbben csepegtetik az információkat, amelyek alapján már most előrevetíthető, hogy nem egy hétköznapi memoár lesz: vall benne többek közt súlyos drogfüggőségéről, amelybe kis híján belehalt, de arról is, miért szakított Julia Robertsszel.