Újra a Spirit FM-en vezet műsort Puzsér Róbert

Visszatér Puzsér Róbert a Spirit FM-re, éspedig az Önkényes Mérvadó című műsorban, június 7-től. A műsor egyelőre a júliusban kezdődő nyári szünetig lesz hallható, az alapító csapattal, Puzsér Róbert és Horváth Oszkár vezetésével, akikhez naponta egy-egy vendég műsorvezető csatlakozik.

A műsor minden hétköznap 17.00 órától hallható a SpiritFM-en.

Nagy örömömre szolgál, hogy júniusban csatlakozom az Önkényes Mérvadó stábjához. Szándékunk szerint a közéleti és a közérzeti témák egyensúlyára törekszünk majd. Az első órákban napi aktualitások, többek közt magyar és nemzetközi politika képezi majd az adások tárgyát, míg a második órákban olyan szubjektívebb felvetéseket járunk körbe, amelyek aligha csak bennünk fogannak meg a mindennapokban. Az élményszerű és az érvényes tartalom együttállásának szellemi terében akarunk beszélni közérthetően, közérdekűen és bármilyen politikai vagy gazdasági hatalomtól függetlenül. Teljes köztünk az egyetértés annak terén, hogy vagy így rádiózunk, vagy sehogy

– mondta Puzsér Róbert.

„Az Önkényes Mérvadó a csatorna indulása óta a legsikeresebb műsorunk. A hallgatóink hűségét mi sem jelzi jobban, minthogy Puzsér Róbert átmeneti távozásával sem csökkent nagyságrendileg a műsor hallgatottsága. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a formátum is működik, az adás többi szereplője, Horváth Oszkár és az állandó vendégek is kiváló munkát végeznek. Robi visszatérésével ugyanakkor az adás népszerűségének további növekedését várjuk”- mondta Korvin Tibor, a Spirit FM programigazgatója.