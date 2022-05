Meghalt Naomi Judd Grammy-díjas countryénekesnő

Hetvenhat éves volt.

Szombaton meghalt Naomi Judd Grammy-díjas amerikai countryénekesnő – jelentette be egyik lánya, Ashley a Twitteren szombaton.

Ashley és nővére, Wyonna a pontos halálokot nem osztották meg, de azt írták, hogy anyjuk élete mentális betegsége miatt ért véget – vette észre az MTI.

Naomi és idősebb lánya, Wyonna a nyolcvanas évek elején kezdett együtt zenélni nagyobb nyilvánosság előtt The Judds néven. A Mama He’s Crazy és a Love Can Build a Bridge című dalokat is jegyző zenekar fennállása során több mint 20 millió lemezt adtott el, hét év alatt öt Grammy-díjat söpört be, tizennégy daluk pedig a slágerlisták élére került – írta honlapján a CNN.

A The Judds 2011-ben intett búcsút a színpadnak, 2022 szeptemberében azonban egy tíznapos búcsúturné erejéig még visszatértek volna, ennek előkészületeiként pedig áprilisban a CMT Music Awards díjátadóján több mint tíz év után újra együtt zenéltek.

Naomi Judd Diana Ellen Judd néven született Kentuckyban 1946 januárjában. Két lánya születését követően a család Tennessee-be költözött, ahol a nő ápolóként talált munkát. Zenei karrierjét a nyolcvanas években kezdte, 1990-ben azonban visszavonult, miután Hepatitis C-vel diagnosztizálták. Naomi 2016-ban a Good Morning America című reggeli tévéműsorban elárulta: súlyos depresszióval és szorongással küzd.