Bűnösnek találták emberölésben a hiphop úttörőjét, aki azt hitte áldozatáról, hogy meleg

A Grandmaster Flash és a Furious Five tagjára, Kidd Creole-ra (a képen balról a harmadik) 25 év börtönbüntetés vár, amiért 2017-ben agyonszúrt egy hajléktalan férfit. A 62 éves zenész, valódi nevén Nathaniel Glover, a Grandmaster Flash and the Furious Five eredeti tagja volt testvérével, Melle Mellel, azaz Melvin Gloverrel együtt. (Nem összetévesztendő az August Darnell által vezetett Kid Creole and the Coconuts nevű zenekarral.)

2017. augusztus 1-jén Glover összefutott egy John Jolly nevű 55 éves hajléktalan férfival, akiről azt hitte, hogy szexre akarta felkérni. Glover leszúrta Jollyt, aki később a kórházban meghalt. Amikor a támadás másnapján letartóztatták másodfokú gyilkosság vádjával, Glover egy videóra vett rendőrségi kihallgatás során elismerte a támadást, bár Jolly haláláról akkor még nem tudott.

Az igazat megvallva azt hittem, hogy meleg, és mivel azt hittem, hogy meleg, és azt mondta nekem, hogy »mi van«, azt gondoltam, hogy azt hiszi, hogy én vagyok meleg

– mondta Glover a rendőrségnek.

Szóval ez egy kicsit bosszantott. Ő közeledett felém. Kicsit ideges lettem. Így aztán megpróbáltam egy kicsit hátrálni, ő pedig előrelépett, és akkor csak fogtam a kést, és leszúrtam… Bárcsak soha ne láttam volna meg. Az egész az én hibám, mert én döntöttem úgy, hogy leszúrom. Ezért vállalnom kell a felelősséget.

Az ügyészek azt állították, hogy Glover homofób indítékból ölt. Ügyvédei azt állították, hogy félelemből szúrta le Jollyt, és azzal érveltek, hogy Jolly orvosi leletei nem támasztják alá azt az állítást, hogy szúrt sebből halt meg, és azt állították, hogy az alkohol és a kórházban beadott nyugtatók kombinációja vezetett Jolly halálához.

A manhattani esküdtszék most bűnösnek mondta ki Glovert, akit május 4-én ítélnek el, és maximum 25 év börtönbüntetésre számíthat. Korábban ezermesterként és biztonsági őrként dolgozott Manhattanben, írta a Guardian.