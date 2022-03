Előkerültek a műsorvezetők, de minek

Gyanúsan sok ideje nem próbáltak vicceskedni Schumerék, de most sokszorosan bepótolták: Wanda Sykes Richard Williamsnek öltözve tologatott egy bevásárlókosárnyi teniszlabdát, miközben arra panaszkodott, hogy túl szűk a nadrágja, Regina Hall Jessica Chastainnek öltözött a The Eyes of Tammy Faye-ből, Amy Schumert a plafonról engedték le közéjük Pókemberként.